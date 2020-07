Pripreme za novi most u banjalučkom naselju Česma iduće godine

BANJALUKA - Pripreme za izgradnju novog mosta u naselju Česma u Banjaluci najvjerovatnije će dočekati sljedeću godinu, jer, kako je za "Nezavisne" naveo Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, riječ je o ozbiljnom projektu.

"U planu grada i nadležnog odjeljenja je da se ide s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju novog mosta u Česmi, ali s obzirom na to da je u jeku izgradnja mosta u Srpskim toplicama i tek treba da se uhvatimo u koštac s ovim i više nego ozbiljnim projektom u Docu, ne mogu sa sigurnošću reći koliko ćemo odmaknuti u pripremama za izgradnju mosta kod 'Vitaminke'", rekao je Sandić.

Dodao je da grad i Odjeljenje za saobraćaj i puteve još nisu riješili sve imovinsko-pravne odnose kada je riječ o novom velikom mostu u Docu te da će u programu rada zadržati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi s novim mostom u Česmi.

"Ove godine nemamo sredstava za izradu izvedbenog projekta, ali to možemo planirati iduće godine, dok ćemo tekuće godine početi raditi nešto u vezi sa dokumentacijom", kazao je Sandić.

Istakao je da je u pitanju ozbiljan projekat, jer je sam raspon mosta, koji bi trebalo da bude izgrađen na mjestu nekadašnjeg visećeg mosta kod "Vitaminke" u ovom naselju, oko 165 metara, što je duplo više od raspona novog Zelenog mosta.

Sandić je dodao da ovaj projekat nije nimalo jeftin te da zahtijeva ozbiljne pripreme.

Ovo naselje je trenutno povezano s gradom mostom preko Vrbanje, koji je otvoren u decembru 2016, a u čiju izgradnju je uloženo 1,74 miliona KM.

Naselje Česma je ranije s ostatkom grada bilo povezano sa dva mosta, jednim preko rijeke Vrbanje, kod "Incela", a drugim visećim preko rijeke Vrbas, takozvanim mostom kod "Vitaminke".

U poplavama u maju 2014. most preko rijeke Vrbanje je pretrpio velika oštećenja, zbog kojih je bio dozvoljen samo prelaz automobila, dok je viseći most bio u potpunosti uništen.

Milandin Maličević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Česma, rekao je da je izgradnja novog mosta u ovom naselju prijeka potreba te da su mještani tražili izgradnju mosta i prije nego što su poplave uništile viseći most kod "Vitaminke".

"Novi most bi povezao Česmu s gradom, prije svega autobuski i teretni saobraćaj sada ide kroz Vrbanju, bez obzira na to što je most kod 'Incela' izgrađen", rekao je Maličević.

On je apelovao na mještane naselja Česma da ne nasjedaju na priče da neko može ovaj most da izgradi za dva mjeseca. "Grad ima u planu izgradnju mosta i sigurno je da će novi most biti izgrađen", zaključio je Maličević.