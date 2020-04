Pripremljen set ekonomskih mjera: Odluke pred odbornicima u petak

​Grad Banjaluka je pripremio paket mjera koje će, prije svega, poslovnoj zajednici i dijelom građanima, pomoći u prevazilaženju ekonomskih posljedica epidemiološke krize izazvane pojavom korona virusa.

Paket mjera, razmatraće na vanrednoj sjednici u petak, 10. aprila, odbornici Skupštine grada Banjaluka, koja je prema postojećim zakonima jedina i nadležna da donosi te mjere. Sjednica će, uz striktno pridržavanje svih mjera zaštite, biti održana u Banskom dvoru, sa početkom u 12 časova.

Pripremljeno je ukupuno 13 odluka, a prema jednoj od njih – predviđene su subvencije za komunalnu taksu ili za zauzimanje javnih površina.

"Programamom dodjele subvencija za komunalnu taksu ili za zauzimanje javnih površina poslovnim subjektima predviđeno je da svi poslovni subjekti i preduzetnici kojima je ograničen ili zabranjen rad ili su pogođeni mjerama krize mogu dobiti subvenciju u punom ili polovičnom iznosu, u zavisnosti od toga da li im je rad ograničen ili zabranjen. Tu se, prije svega, misli na ugostiteljsku djelatnost, dijelom na kioske i druge male privrednike", pojasnio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Pripremljen je i set odluka koji se odnosi na poljoprivredu s ciljem da se poveća broj zasijanih površina, te podstakne lokalna poljoprivredna proizvodnja.

"Tako se mijenja program raspodjele sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj koji je planiran za ovu godinu u iznosu od milion KM i usmjerava se primarno prema poljoprivrednoj proizvodnji i sjetvi", naglasio je Radojičić.

Kroz garantni fond za subvencionisanje iznosa redovne kamate, pomoći će se privrednim društvima ili preduzetnicima.

"Ukoliko bude morali da podignu kredit kod poslovne banke, onda će Grad subvencionisati kamatu tog kredita u iznosu do 3,5 odsto do tri godine za kredeite do 50.000 KM. Iznos subvencionisanja kamte bio bi stoprocentni", naveo je Radojičić i dodao da je na raspolaganju za te namjene 500.000 KM, kojima bi subvencionisali kreditni plasman od oko dest miliona KM, po navedenim kriterijumima.

Takođe, Grad planira da svima onima koji imaju gradski prostor u zakupu pod posebnim uslovima (razna udruženja i klubovi) upotpunosti oslobodi plaćanja za tri mjeseca.

Oni subjekti koji su u komercijalnom zakupu, a kojima je rad zabranjen biće takođe potpuno oslobođeni plaćanja, a subjekti kojima je rad ograničen biće polovično oslobođeni za dva mjeseca zakupa – pojasnio je on.

Dvije odluke koje će odbornici razmatrati na vanrednoj sjednici upetak, odnose se na restruktuirasanje finansija samog Grada.

"To je mogućnost proširenja kreditnog aranžmana kod Evropske banke za obnovu i razvoj sa kojom već postoji dogovoren kredit za projekat „Voda 2“. U pregovorima smo sa njima da se na dodatno još do dva miliona evra preusmjere sredstava ili obezbijede dodatna sredsva za pojedine kapitalne projekte u gradu kako bismo očekivani pad prihoda, koji je vrlo izvjestan, substituisali sa sredstvima EBRD-a", kazao je Radojičić.

On je dodao da je Grad u pregovorima i u vezi sa restrukturisanjem gradskih kreditnih obaveza.

"Grad je uredan platiša svih svojih obaveza i do sada nismo imali poteškoća, ali ako se nastavi pad javnih prihoda i ako ova kriza potraje, izvjesno je da ćemo imati značajan pad u budžetu i da može biti dovedeno u pitanje finansiranje niza djelatnosti uključujući i otplatu duga. Isto tako, našom odlukom predviđamo da svima onima koji imaju sa Gradom ugovore o otplati duga po različitim osnovama, takođe omogući moratori na vrijeme do šest mjeseci kako bi i oni mogli da se restrukturišu i prilagode ovoj situaciji", naveo je on.

Dodatni set odluka odnosi se i na zakupce javnih površina – oglašivače, koji imaju potpuni pad prihoda, iako im djelatnost nije ograničena.

"I njima se odobrava diskont od tri mjeseca i produžava zakup javnih površina do daljnjeg, jer u ovom vremenu smatarmo nepriličnim raspisivanje javnog poziva", zaključio je Radojičić.