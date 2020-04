Prodavnice i marketi u Banjaluci besplatno dostavljaju namirnice

Prodavnice i marketi na području grada su zbog novonastale situacije u vezi sa virusom korona uveli besplatnu dostavu namirnica i ostalih potrepština kupcima kako bi se u ovoj teškoj situaciji solidarisali sa njima i pomogli im da prebrode ovaj period.

Slobodanka Gaćanović, rukovodilac komercijale i marketinga u Tržnici d.o.o., kazala je za "Nezavisne" da su dostavu za sve kupce uveli na teritoriji cijelog grada kako bi podmirili potrebe stanovništva u ovoj situaciji.

"Shvatili smo da u ovo teško vrijeme izazvano virusom korona treba da se solidarišemo sa našim kupcima i organizujemo dostavu koja je besplatna za sve. Ovo je veoma humano i potrebno, a jedan primjer je da se u prošlu subotu javila porodica koja je u izolaciji i pazarila za 700 KM namirnica i bila prezadovoljna što ima nekog na raspolaganju da im izađe u susret u ovoj situaciji", naglasila je Gaćanovićeva.

Brojevi telefona za narudžbe u Tržnici su za market prehrane 051/222-496, za poljoprivrednu apoteku 051/222-491, za opremu za bebe 065/751-989, za bijelu tehniku i kućne potrepštine 065/637-874, 066/270-551 i za vodo i elektro materijal 065/343-109.

Republički štab za vanredne situacije licima starijim od 65 godina zabranio je izlazak zbog situacije u vezi sa virusom korona, osim utorkom i petkom od sedam do 10 časova ujutro, pa se trgovački lanac "Moj market" odlučio da pomogne najstarijima.

Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca "Moj market", rekla je da su se odlučili da se nađu pri ruci svojim najstarijim sugrađanima i da im na ovaj način olakšaju nabavku namirnica, u cilju nesmetanog funkcionisanja svakodnevnog života.

"U duhu komšijske trgovine, što naš trgovački lanac i jeste, besplatnu dostavu namirnica licima starijim od 65 godina vrše naši zaposleni, uz poštovanje svih propisanih higijenskih mjera zaštite. Otkako traje ova aktivnost, naše kolege izvršile su oko 300 dostava namirnica", pojasnila je Markovićeva.

Prema njenim riječima, u ovakvim trenucima solidarnost igra značajnu ulogu, a svojim kupcima u svakom trenutku pokušavaju da obezbijede sigurnu i brzu kupovinu.

"Posebno nam je drago što smo pronašli rješenje i za one koji nisu u mogućnosti da lično obave kupovinu i koji moraju posebno da paze na svoje zdravlje. Ovu aktivnost realizovaćemo sve vrijeme trajanja aktuelne situacije", naglasila je Markovićeva.

Za dostavu je potrebno nazvati najbliži "Moj market" u naselju i izdiktirati željene namirnice, koje se sa fiskalnim računom dostavljaju na kućnu adresu. Pozivi i naručivanje mogu se izvršiti od ponedjeljka do subote od osam do 15 časova, te nedjeljom od osam do 12 časova.