Produženi boravak u OŠ "Aleksa Šantić" u Banjaluci 200 KM, roditelji ogorčeni

BANJALUKA - Produženi boravak u Osnovnoj školi "Aleksa Šantić" u Banjaluci od ove školske godine košta 200 KM godišnje, dok se prethodnih godina nije naplaćivao, te roditeljima nije jasno zbog čega je odlučeno da se plaća ova usluga.

Roditelji su u razgovoru za "Nezavisne novine" kazali da su oni veoma zadovoljni kvalitetom produženog boravka te da njihova djeca imaju sve što je potrebno za boravak, ali kako kažu, nije im jasno kako je moguće da cijena istog sa nula skoči na 200 KM.

Naime, u većini osnovnih škola u Banjaluci produženi boravak je besplatan, ali ima i nekoliko škola koje isti naplaćuju od 20 do 100 KM, međutim jedina škola koja ima ovako skup produženi boravak je OŠ "Aleksa Šantić" u Banjaluci.

"Mi plaćamo 100 KM po polugodištu, plus hranu, koju plaćamo odvojeno. Za hranu nam je jasno, to nema u školi i svi to plaćamo odvojeno. Naravno da je svako od nas platio taj produženi, ali kada smo saznali da je tako visoka cijena samo kod nas u školi, ostali smo šokirani", kazali su roditelji čija djeca idu u ovaj produženi boravak.

Kako ističu, u školi im je rečeno da je ova cijena formirana na osnovu troškova koje škola ima za boravak djece.

"Nama je rečeno da je školski odbor ovu cijenu formirao na osnovu troškova koje škola ima, ali i zbog toga da bi roditelji prestali da donose potrošni materijal i sve ostalo što je djeci potrebno", kazali su roditelji, dodajući da se produženi boravak uplaćuje na račun škole, kao i da je potrebno da uplatnice donesu na uvid u školu.

"Nama je najveći problem to što ne znamo ko će kontrolisati novac koji mi uplaćujemo, jer kada se sve sabere, škola na godišnjem nivou za produženi boravak dobije oko 20.000 KM, što uopšte nije malo, ali nije ni jasno opravdanje da je za potrošni materijal potrebno toliko novca", kazali su roditelji.

Sa druge strane, Svjetlana Radusin, direktorica OŠ "Aleksa Šantić", za "Nezavisne" ističe da cijenu produženog boravka određuje školski odbor.

"Po zakonu, cijenu produženog boravka određuje školski odbor, ali je i jasno da se isti u školama organizuje na različite načine i ima različite usluge, načine i kvalitete rada", kazala je Radusinova.

Kako je dodala, iskoristili su zakonsku mogućnost, kojom nije precizirano koliko treba da košta produženi boravak.

"Mi samo računali troškove koje imamo, te nas je po mjesecu izašlo po 25 KM, odnosno po polugodištu računamo četiri mjeseca po 25 KM i na kraju dobijemo zbir od 200 KM godišnje", kazala je Radusinova te dodala da u sklopu ove škole radi i produženi boravak u Drakuliću, koji nema ovu cijenu, odnosno cijena u ovom područnom odjeljenju je 100 KM godišnje, jer oni nemaju iste troškove kao centralna škola.

"Postoji mnogo razloga za ovu cijenu u našoj školi, odnosno mi svake godine renoviramo po jednu prostoriju za produženi boravak, do sada su roditelji uvijek bili ti koji su svojim novcem renovirali naše prostorije. Sada smo odlučili da svako plaća istu cijenu da te od tog novca finansiramo renoviranje", kazala je Radusinova.

Kako ističe, roditelji u drugim školama koji ne plaćaju boravak donose sve za svoju djecu, dodajući da je tako bilo i kod njih dok nisu odredili plaćanje boravka, te su tim sredstvima omogućili djeci sve što im je potrebno.

"Sve do ove godine isti roditelji su uvijek finansirali većinu toga što je potrebno, ja mislim da to nije pošteno, te smo upravo zbog toga odlučili da je potrebno da odredimo jedinstvenu cijenu kako bi svi bili ravnopravni", kazala je Radusinova.

Kako je kazala, sav potrošni materijal sada kupuje škola, a ne roditelji, kao što je do sada bio slučaj, te dva puta godišnje kreče.

