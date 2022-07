Projekat "Stariji brat, starija sestra": Volonteri usrećili djecu

Projekat "Stariji brat, starija sestra", koji realizuje Dnevni centar za djecu u riziku "Nova generacija", završen je, a najvažniji cilj je ispunjen, a to su osmijeh, sreća i zadovoljstvo na licima djece, rekao je za "Nezavisne" Saša Risojević, psiholog i direktor ovog centra.

Kako kaže, ovaj projekat, koji je trajao nešto više od šest mjeseci, odlično je prošao i sva njihova očekivanja su ispunjena.

"Najvažniji cilj je ispunjen, a to su sreća i zadovoljstvo kod djece i to što su imali priliku da ostvare pozitivne odnose povjerenja koji imaju efekat na njihov život", istakao je Risojević.

Prema njegovim riječima, volonteri su se družili sa djecom korisnicima Dnevnog centra za djecu koja su žrtve nasilja ili su u riziku da to postanu.

"Kod djece su prisutna različita negativna uvjerenja o ličnim vrijednostima i sposobnostima, a ovaj projekt je, između ostalog, imao za cilj da upravo ta negativna uvjerenja izmijeni kroz zdrave i podržavajuće odnose sa volonterima. S tim u vezi, primjetne su pozitivne promjene u ponašanju kod djece, kao i poboljšanje školskog uspjeha", kazao je Risojević.

On ističe da su djeca imala priliku i da posjete sve važnije institucije kulture, vjerske objekte i bioskop.

"Takođe, tokom projekta organizovana su i dva izleta. Za jedan od izleta djeca su tražila da se voze vozom, jer do sada nisu imala priliku za to. 'Željeznice Republike Srpske' su imale sluha da podrže naš projekat i želje djece, te su omogućile besplatnu vožnju vozom za djecu i volontere", priča Risojević.

Na ovom projektu je učestvovalo ukupno 16 parova, odnosno 16 djece i 16 volontera, a volonteri su sedmično izdvajali četiri-pet časova za druženje sa djecom.

Naime, volonteri su se tokom učešća na projektu obavezali na minimalo 20 sati volontiranja mjesečno, a to podrazumijeva druženje jednom do dva puta sedmično sa djetetom dva do tri sata kao i grupna druženja djece i volontera.

"Organizovani su i savjetodavni sastanci na kojima su volonteri imali mogućnost da unapređuju svoje vještine rada sa djecom. Ove godine smo imali sjajnu grupu volontera koji su se maksimalno trudili da druženja djeci budu interesantna i korisna, te su nastojali da budu pozitivni modeli ponašanja koji će proizvesti promjene u životima djece", rekao je Risojević.

Dodaje da su kao organizacija ponosni na to da su imali priliku da utiču na obrazovanje volontera i da omoguće iskustvo direktnog rada u praksi budućim profesionalcima u oblasti humanističkih nauka.

"Da je projekat uspješan, govori i to da djeca i volonteri s nestrpljenjem očekuju novi projektni ciklus, koji se očekuje na jesen ove godine", zaključio je Risojević.