Proslavljen Spasovdan: Epidemija neće spriječiti uzlazni put grada

BANJALUKA - Banjaluka je danas proslavila Spasovdan, krsnu slavu grada, a svečano obilježavanje je počelo još od jutra svetom arhijerejskom liturgijom, koju je služio episkop banjalučki Jefrem u Hramu Hrista Spasitelja.

U okviru proslave krsne slave obavljen je čin osvećenja slavskog žita i kolača, nakon čega je oko hrama organizovana litija, u kojoj je učestvovao veliki broj građana.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić čestitao je sugrađanima krsnu slavu grada, kao i svim građanima Beograda i Istočnog Sarajeva, koji takođe proslavljaju Spasovdan.

"Ova godina je nažalost obilježena epidemijom virusa korona, ali se nadam da iz krize polako izlazimo. Svi pokazatelji govore da se epidemija smiruje i da smo ovaj izazov prošli, a ono što je ostalo su saniranje ekonomskih i socijalnih posljedica", kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, na sjednici Skupštine grada, koja je održana u srijedu, rečeno je da se uprkos epidemiji nastavlja istim razvojnim putem u gradu.

"Sve do početka krize u gradu godišnje je otvarano od 2.000 do 3.000 radnih mjesta. U tri godine to je slično jednoj maloj opštini sa skoro 9.000 novozaposlenih. Nažalost, sada imamo problem zbog epidemije i gubitak radnih mjesta, ali se nadam da ćemo uskoro opet krenuti uzlaznom putanjom i sa zapošljavanjem", naglasio je Radojičić.

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, iskoristio je priliku da svim građanima čestita krsnu slavu grada, Spasovdan, i poželio im, prije svega, mnogo zdravlja.

"Suočavamo se sa epidemijom virusa korona u kojoj smo preduzeli sve moguće aktivnosti kada je u pitanju zaštita javnog zdravlja. Nadam se da ćemo prevazići sve posljedice i da neće biti novih zaraženih, ali, isto tako, da ćemo se, nakon što ovo prođe, vratiti našim redovnim investicionim aktivnostima kakve smo imali prije virusa korona", naglasio je Talić.

Miloš M. iz Banjaluke poručio je da je potrebno obilježavati i slaviti Spasovdan, jer je to slava, ne samo grada, nego svih sugrađana.

"Nakon što prođe epidemija, apelujem da se više družimo, da jedni druge više razumijemo i da više idemo u crkvu", rekao je ovaj mještanin.

Sedmogodišnja Anja, koja je sa roditeljima prisustvovala liturgiji i poslije toga litiji, kazala je da je srećna što je došla na proslavu Spasovdana.

"Najljepše mi je kad svi zajedno prošetamo oko hrama", rekla je ova djevojčica.

Čestitke gradonačelniku Igoru Radojičiću i gradskoj vlasti povodom krsne slave grada, između ostalih, uputili su Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, i Nebojša Radmanović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.