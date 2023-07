Protestovali mještani Dragočaja: Nismo mi krivi za nestašice, hoćemo vodu

BANJALUKA – Mještani banjalučkog naselja Dragočaj večeras su u svom mjestu održali mirne proteste kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog redukcija vode koje su im na snazi od prošle sedmice.

"Ako ne budemo u ovim vrelim danima imali vodu i ako se problem ne riješi u što skorije vrijeme blokiraćemo Gradsku upravu. Ako je dugoročno rješenje problema novi bazen na Tunjicama onda tražimo da se to i uradi. Pored onoliko kiša mi opet nemamo vode", poručili su mještani ovog prigradskog naselja.

Oni su naglasili da vodu redovno plaćaju i da odbijaju optužbe iz gradskog "Vodovoda" da su sami krivi za nestašice, te da je i do sada bilo vrućina ali do prošle godine redukcija nije bilo.

"Sutra ću zatražiti prijem kod direktora Vodovoda, prošao sam pola svijeta i ovo nikad i nigdje nisam vidio. Gledam svog komšiju kako reže drva i muči se, pa se nakon mokotrpnog rada ne može okupati. Ovo je sramota, od prošle godine do danas ništa nisu uradili na rješavanju gorućeg problema", kazao je jedan mještanin ovog naselja.

Redukcije vode u ovom naselju su na snazi svakoga dana od 19 do sedam časova, zbog čega se ljudi bune jer mnogi dolaze kasno s posla.

"Evo sad idem s posla i vode više nema, ujutro krećem u 6.30 kada vode takođe neće biti. Kakav ću ja doći na posao", rekao je jedan građevinski radnik.

Marko Marić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dragočaj i Suzana Šalić, član tog Savjeta prenijeli su okupljenim mještanima da su danas imali sastanak u Gradskoj upravi kojem je prisustvovao i direktor "Vodovoda" te da je to bila žustra raspava bez kompromisa.

"Nama su rekli da se ovdje u Dragočaju troši čak 300 litara vode po glavi stanovnika. Vi u pet odvrnete vodu i mi tačno na mjeraču vidimo kad povučete svu vodu", citirala je Šalićeva predstavnike "Vodovoda".

Marić i Šalićeva su kazali da su na večerašnji skup pozvali direktora "Vodovoda" kao i Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke ali da se oni nisu odazvali.

Odazvao se Ljubo Ninković predsjednik Skupštine grada Banjaluka koji je poručio mještanima da mora postojati plan kako da se dalje djeluje da bi se prekinule redukcije vode.

"Ja ću prvi na ovom semaforu kampovati, da dočekamo direktora Vodovoda kako treba, ionako nemam kancelariju", poručio je Ninković i dodao:

"Sad sam stigao iz naselja Česma, tamo su ljudi spremni da blokiraju glavnu cestu kamionima jer od rupa više ne mogu normalno da se kreću".

Mještanima su se obratili i Milenko Rosić, odbornik Ujedinjene Srpske i Bojan Pećanac, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka koji su podržali njihove zahtjeve da imaju redovno vodosnabdijevanje.

Njima su se mještani takođe požalili na rupe po putevima, nepostojanje kontejnera i nepokošene površine.

Novi skup održaće se u četvrtak sa početkom u 20 časova, a mještani su zaprijetili da će blokirati put prema Prijedoru ako se tada ne pojavi direktor "Vodovoda" i kaže im šta će uradi na rješavanju ovog problema.

A Predrag Duduković, direktor "Vodovoda", istakao je ranije danas da će problema s vodosnabdijevanjem biti sve dok se ne izradi cjevovod većeg profila na Tunjicama.

"Svako ko nema vodu je nezadovoljan, bez obzira na to da li je to cijeli dan ili sat vremena i mi to razumijemo, ali razumijevanje bi trebalo biti obostrano", rekao je Duduković te dodao da je situacija ove godine mnogo bolja u odnosu na prethodnu, jer su, kako kaže, sistemski pristupili svemu i uveli redukcije.

Pored Dragočaja, Slatine, Piskavice, Potkozarja, Krmina, Aginog Sela i još nekih mjesnih zajednica "Vodovod" je danas saopštio da redukcije počev od 22 do sedam časova počinju i u naseljima Trn, Glamočani, Jablan i Zalužani.