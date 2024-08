Prva Sky track karting arena u BiH otvorena u Banjaluci

Sky track karting arena, prva te vrste u BiH, otvorena je u Banjaluci.

"Kada smo započeli ovu avanturu i uopšte krenuli sa idejama, sigurno je bilo samo to da smo željeli kreirati prostor gdje će svi, od poslovnih timova do pojedinaca, moći da osjete adrenalin i uživaju u vožnji kao nikada do sada i to u našoj lijepoj Banjaluci. Danas, sa arenom na dva sprata, jedinstvenom tematikom koju ćete imati priliku isprobati i osjetiti, spremni smo da vam pružimo jedno nesvakidašnje iskustvo i ponosni smo na ono što je od te ideje nastalo“, poručio je Jelenko Lolić, vlasnik arene.

Arena je opremljena svjetlosnim i zvučnim signalima, te potrebnom signalizacijom, a tu je i proctor gdje će posjetioci moći da odmjere snage i u pikadu, bilijaru i drugim sličnim zabavnim sadržajima.

Priliku da se i sami okušaju na karting stazi, tokom svečanog otvaranja su imali svi prisutni, dok će za javnost Sky track karting arena biti otvorena od ove nedjelje, 1. septembra.

