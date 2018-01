Prvi "Ćevap fest" u Banjaluci: Obustava saobraćaja u centru grada

BANJALUKA - Zbog održavanja manifestacije "Ćevap fest", od 10.00 časova 13. januara do 01.00 čas 14. januara biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save (Narodnog pozorišta RS) do Ulice Marije Bursać (hotela 'Palas').

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

U toku obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa preko stare autobuske stanice, odnosno u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Na manifestaciji, koja će trajati od 11.00 do 23.30 časova, učestvovaće kulturno-umjetnička društva, tamburaši i mnogi drugi.

Jutro je rezervisano za dječije nastupe. Od 11.00 do 13.00 časova – pionirski sastavi folklornih društava "Veselin Masleša", "Pelagić" i "Sveti Sava", te Radovan Ivanović (solo harmonika) razveseliće posjetioce prvog "Ćevap festa".

Popodne je rezervisano za banjalučki humor. Od 13.30 do 14.45 časova – Milorad Telebak – jezička komedija "Kroz srpski jezik sa smijehom", a od 14.45 do 15.45 časova Dušan Jokić – "Kako od seljačine napraviti umjetnika", te od 15.45 do 16.05 časova Velimir Blanić – "Predavanje o štetnosti duvana".

Za kraj je planirano da se od 19.00 do 21.00 čas održi koncert Gradskog tamburaškog orkestra. Dok će oni najizdržljiviji moći da od 21.15 do 23.30 časova uživaju u muzičkom spektaklu banjalučkog benda "Odeon".

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je ranije da banjalučki ćevap prepoznaju i turisti koji dolaze u Banjaluku, te pozvao građane da posjete ovu manifestaciju.

Zvanični promoter "Ćevap festa" Nebojša Kuštrinović rekao je da je banjalučki ćevap gastronomski brend koji zaslužuje više pažnje.