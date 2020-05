Psihološko savjetovalište: Osam besplatnih radionica za studente

Psihološko savjetovalište za studente organizuje osam besplatnih interaktivnih online radionica od 20. maja do 10. jula.

"Izbijanje pandemije virusa korona uticalo je i još utiče na način kako živimo iz dana u dan. Ritam života je skoro preko noći postao drugačiji i pred nas je od strane prirode stavljen zadatak da ga pogledamo i da mu izađemo u susret", rekli su organizatori.

Prema njihovim riječima, ovo je jedinstvena prilika da se zajedno sa Centrom za punu svjesnost posveti pažnja njegovanju sebe i života koji vrednujemo.

"Naša namjera je da kroz osam besplatnih interaktivnih online radionica budete u prilici da učite strategije fleksibilnog življenja u specifičnim vremenima kao što je ovo sada i ovdje", kazali su u Psihološkom savjetovalištu za studente.

Uslovi za prijavu na radionice su: da ste student bilo kojeg fakulteta u Banjaluci, da imate stabilnu internet konekciju koja podržava video i audio komunikaciju te da radionicama možete pristupiti uz pomoć kamere i mikrofona.

Raspored održavanja radionica: 20. maja "Adekvatno i funkcionalno reagovanje na korona krizu", 27. maja "Razumom do konstruktivnih emocija", 3. juna "Izađi iz svoje glave na ispit", 10. juna "Prestani da odlažeš, počni da učiš", 17. maja "Samosaosjećajan um prema samokritikujućem JA", 24. juna "Novo (ne)normalno", 1. jula "Zašto radim to što radim?", i od 6. do 10. jula "Ko sam ja?"