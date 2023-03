Putevi najčešća boljka u većini banjalučkih naselja

​BANJALUKA - Banjalučke mjesne zajednice nisu zadovoljne rješavanjem prioritetnih problema u naseljima, te ove godine očekuju da se to hitnije riješi.

Kako kaže Rade Radonjić, predsjednik Savjeta MZ Česma, ovo naselje odavno nije seoska MZ, te bi građani trebalo da imaju uvid u trošenje budžeta grada, a koji bi trebalo raspoređivati prema prioritetima koji se iskazuju svake godine.

"U Česmi živi više od 6.000 ljudi, a imamo školski objekat koji je izgrađen neposredno poslije Drugog svjetskog rata i to samo do četvrtog razreda osnovne škole, te imamo potrebu za novim školskim objektom do devetog razreda", pojasnio je on i dodao da pojedini dijelovi Česme još imaju makadamske puteve kojima se ne može odvijati saobraćaj.

"Građani su prinuđeni da se voze okolo na slatinsku cestu praveći pet puta veću kilometražu", ispričao je Radonjić i dodao da 20 domaćinstava nema gradsku vodu.

David Ponorac, predsjednik Savjeta MZ Priječani, potvrdio je da mještani od budžeta očekuju da se izglasa amandman za nastavak rekonstrukcije glavne saobraćajnice.

"Želimo da se poveća budžet za uređenje makadamskih puteva, te da se u plan komunalne potrošnje uvrste problemi sa deponijama i čišćenjem oborinskih i fekalnih kanala u Priječanima", kazao je Ponorac.

Igor Vidović, predsjednik Savjeta MZ Lazarevo, ističe da nisu zadovoljni, jer ništa od onog što su tražili nije uvršteno.

"Neki projekti, poput mosta u Trapistima, opet se provlače i kroz 2023. godinu, a sredstva su predviđena još 2021. godine", kazao je on i dodao da su predlagali niskobudžetne projekte, koji predstavljaju veliki problem građanima dvije godine.

"Očito u Gradskoj upravi te naše prioritete niko ne čita, što je primjer investicija i prošle godine, gdje se sve radilo oko plave zgrade kod starog mosta u Trapistima, a na ostatku naselja se ni trava nije mogla kositi na pružnim prelazima, gdje je ugrožen prelazak pješacima i vozilima", naglasio je Vidović.

Da je putna infrastruktura najveći problem u MZ Debeljaci, potvrdio je Dejan Štrbac, član Savjeta.

"Imamo 100 učenika u područnoj školi 'Stanko Rakita' koji su svaki dan u opasnosti od saobraćaja, jer nemaju trotoar, a što se tiče dijela puta od škole do pružnog prelaza, tu samo dragi Bog čuva kako pješake, tako i vozače", ispričao je on.

Kod katoličkog groblja, kako kaže, postoji mogućnost rušenja mosta usred velikog odrona, koji je već zahvatio dio bankine.

"Jedan od problema je i kanalizacija koja se izlijeva na put, jer su kanali zatrpani i u zadnje dvije godine nisu čišćeni", kazao je on.