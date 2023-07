Putevi u banjalučkom naselju Česma puni rupa, mještani dobili samo obećanja

Mještani mjesne zajednice Česma u iščekivanju početka radova na potpunoj sanaciji glavne ulice u svom naselju muku muče sa sadašnjim stanjem ulice, koje je, kako kažu, u totalnom haosu.

Rade Radonjić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Česma, istakao je da je bio upoznat s tim da će radovi početi polovinom juna, međutim, kako kaže, od toga nije bilo ništa.

"Prije više od mjesec dana održali smo sjednicu Savjeta na kojoj smo raspravljali o veoma lošem stanju infrastrukturnih potreba u MZ Česma. Pismeno smo zatražili prijem kod gradonačelnika Draška Stanivukovića i nismo dobili nikakav odgovor, kao i na sve ostale zahtjeve", objasnio je Radonjić za "Nezavisne novine".

Dodaje da je imao kontakte sa zaposlenima u Republičkom parlamentu i tom prilikom upoznao ih je o svim problemima.

"Dobili smo obećanje da bi mogli asfaltirati oko 600 m ulica u MZ Česma", naveo je on.

Najveći prioritet je, kako kaže, put na Krčmaricama prema Slatinskoj cesti.

"Ne postoji u banjalučkoj regiji lošiji put i baš zbog toga naši mještani idu Slatinskim putem okolo oko 15 km da dođu lakše do svojih kuća", rekao je on te dodao da je molio osobe iz Odjeljenja za saobraćaj, a oni, kako kaže, ni mrdnuli nisu da pomognu građanima koji koriste ovaj put.

"Tražili smo nekoliko puta da komunalno odjeljenje reaguje i izađe na lice mjesta kod našeg stadiona te da se uvjere u ogroman problem fekalija u kanalu na toj lokaciji", naveo je on te dodao da ovaj problem već dvije godine gradske vlasti ne mogu riješiti.

"Već dva dana radnici navodno saniraju udarne rupe u pojedinim ulicama, a Sarajevska ulica je uvijek izostavljana, pa tako i ovoga puta. O ovim problemima moglo bi se pisati i govoriti danima, a to gradsku vlast ne zanima. Ukoliko se o ovim stvarima ne bude moglo konkretnije dogovarati sa Gradskom upravom, pozvaćemo i organizovati zbor građana i tada upoznati građane sa ovom neriješenom problematikom. Ponudiću ostavku na mjestu predsjednika MZ Česma, pa neka građani izaberu novog predsjednika MZ Česma", rekao je Radonjić uznemireno.

On je dodao da je lijepo da naš grad izgleda lijepo i uređeno.

"Ne znam da li je potrebno kod Gradske uprave rušiti dobru dionicu ulice da bi postavljali navodno nešto novo. Svaka prošla pa i ova vlast tjera šegu sa prigradskim MZ u koje spada i Česma. Ako postavite pitanje ulaganja u prigradske MZ, odmah će vam reći, pa mi gradimo most u Česmi i jedan kilometar glavne ulice sa kanalizacijom. Sve to stoji i niko to ne spori, ali kako do završetka toga živjeti", zapitao se on.