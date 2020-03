Rad u četiri vrtića u Banjaluci: Stiglo osmoro mališana

BANJALUKA - S ciljem prevencije širenja virusa korona, banjalučki Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od danas je organizovao rad u četiri vrtića u koje je pristiglo osmoro mališana za čije čuvanje nije bilo druge mogućnosti, rekla je Srni direktor Centra Jelena Kurtinović.

Kurtinovićeva je rekla da su djeca smještena u četiri objekta iz gradskog sistema vrtića, i to "Marija Mažar", "Sunce", "Lana" i "Leptirić".

"Na četiri lokacije radimo po rasporedu. Koliko koji dan bude djece tako ćemo i raditi, ali, eto, to je današnje stanje do 9.00 časova do kada je prijem djece", navela je Kurtinovićeva.

Ona je podsjetila da je do 13. marta bilo prijavljeno 111 djece za čije čuvanje nije postojala alternativa.

Prema utvrđenom rasporedu, u vrtiću "Marija Mažar" biće smještena djeca iz tog objekta, te vrtića "Srećno djetinjstvo", "Bubamara", "Luna", "Poletarac", "Srna" i "Dora".

U vrtiću "Sunce" boraviće djeca iz tog objekta i vrtića "Naša djeca" i "Radost".

U vrtiću "Lana" organizovan je prijem za djecu iz tog i vrtića "Ježeva kućica", "Kolibri", "Palčica", "Tijana" i "Bambi".

U vrtić "Leptirić" će dolaziti djeca iz tog i vrtića "Nataša", "Pinokio", "Plavi čuperak" i "Neven".

Odluka o zatvaranju vrtića i organizovanju donesena je 13. marta na osnovu ograničenja koje je usvojio Štab za vanredne situacije grada Banjaluke, u okviru preventivnih mjera na suzbijanju širenja virusa korona.