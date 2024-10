Radna akcija u prihvatilištu za pse na Manjači

BANJALUKA - Radna akcija u azilu na Manjači okupila je predstavnike grada, građane, volontere, te predstavnike udruženja za zaštitu životinja.Ovo je, kako kažu iz Gradske uprave, istovremeno bila i prilika da se nekom od pasa pruži stalni dom.

Boriša Mandić, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za komunalne poslove, zahvalio je svim prisutnima i onima koji u azil dolaze svaki dan, kako bi proveli vrijeme sa životinjama.

"Moram da naglasim i to da se svakodnevno azil, odnosno boksovi gdje borave psi, čiste i održavaju. Ovo je jedini javni azil u našem gradu. Svake godine i svaki mjesec usvajamo nešto novo i radimo na poboljšanju uslova ovdje. Ovaj azil je premješten iz Ramića, gdje je bio smješten na deponiji", kazao je Mandić.

Podsjetio je i na to da su u azilu na Manjači uređeni boksovi, te struja i voda.

"U svaki boks smo stavili lampe koje griju boksove, uradili smo vanjski prostor. Ostaje tu još dosta toga da se uradi, a volonteri ukazuju na vanjske ispuste koje treba da uradimo. Mi imamo jedan veliki ispust, ali plan je da se naprave manji i da idu iz svih boksova", rekao je on.

Kako dodaje, oni udome 50 do 70 pasa na godišnjem nivou, a najveći problem je neodgovorno vlasništvo.

"Kad pogledate pse u azilu, oni su čipovani, dakle to su vlasnički psi koji su napušteni jer ljudi nemaju odgovornost. To je pas koji je napušten i koji nije navikao na ulicu. On završi u azilu, a naši radnici i volonteri treba da ga izliječe, nahrane, ponovo socijalizuju i nakon toga udome", kazao je on te dodao da ovo nije pansion za pse, već privremeni dom.

Srđan Tovilović, jedan od zaposlenih u gradskom azilu, kazao je kako ovaj azil ima dobre uslove.

"Psi imaju zaista mnogo hrane, na 130 jedinki potrošimo dnevno oko 100 kilograma hrane", dodao je on.

