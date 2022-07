Radnici Centra za predškolsko najavili štrajk upozorenja, traže povećanje plata

Sin­di­kal­ni odbor Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Cen­tra za pred­škol­sko va­spi­ta­nje i obra­zo­va­nje na­kon današ­njeg sas­tan­ka odlučio je da stu­pi u štrajk upo­zo­re­nja jer im još ni­je po­većana pla­ta.

Ipak, iz Sin­di­ka­ta obra­zo­va­nja, na­uke i kul­tu­re Re­pu­bli­ke Srpske kažu da će sutra, a na­kon raz­go­vo­ra, zna­ti ka­da će tačno stu­pi­ti u ovaj štrajk.

"Sas­tan­ku Sin­di­kal­nog odbo­ra pri­sus­tvo­va­la je di­re­kto­ri­ca JU Cen­tar za pred­škol­sko va­spi­ta­nje i obra­zo­va­nje Je­le­na Kur­ti­no­vić, ko­ja je čla­no­vi­ma Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je po­ručila da ra­zu­mi­je nji­ho­ve sta­vo­ve i bor­bu za po­većanje pla­ta. Pod­sjećamo, za­po­sle­ni­ma u Cen­tru pla­te ni­su po­većane 17 go­di­na", na­vo­de iz Sin­di­ka­ta.

Na­ime, dok se ra­dni­ci Cen­tra žale se da im još ni­su po­većane pla­te, na­dležni iz Grad­ske upra­ve is­tiču da im već ovih da­na mo­gu is­pla­ti­ti 50 KM ko­je su im i obećali, ali da ni­su do­bi­li usa­gla­šen pri­je­dlog.

Pre­ma ri­ječima Je­le­ne Kur­ti­no­vić, di­re­kto­ri­ce Cen­tra za pred­škol­sko va­spi­ta­nje i obra­zo­va­nje, sve ja­vne grad­ske us­ta­no­ve su 1. ju­na bi­le na sas­tan­ku sa pred­sta­vni­ci­ma gra­da, na ko­jem je bi­lo ri­ječi o po­većanju pla­ta od 50 KM.

"To po­većanje od 50 KM i dru­gi dio re­gre­sa su is­plaćeni ra­dni­ci­ma Grad­ske upra­ve, ali ra­dni­ci­ma Cen­tra ni­su, što je iza­zva­lo ne­za­do­volj­stvo. Ta­da smo raz­go­va­ra­li da se to re­ali­zu­je pre­ko po­je­di­načnog ko­le­kti­vnog ugo­vo­ra, te smo u skla­du s tim taj is­ti dan po­sla­li pri­je­dlog pred­sta­vni­ci­ma Grad­ske upra­ve i for­mi­ra­na je ra­dna gru­pa, ali da­lji ko­ra­ci ni­su pre­du­zi­ma­ni od stra­ne Grad­ske upra­ve, ta­ko da su ra­dni­ci ne­za­do­vo­ljni", re­kla je Kur­ti­no­vićeva za "Ne­za­vi­sne".

Ka­ko kaže, danas su do­bi­li po­ziv iz Grad­ske upra­ve na sas­ta­nak, a ka­ko bi raz­go­va­ra­li o nji­ho­vom pri­je­dlo­gu.

"Na­re­dnih da­na ćemo raz­go­va­ra­ti o to­me i na­da­mo se da će se re­ali­zo­va­ti u ro­ku od se­dam do de­set da­na. Oni su vo­ljni da se to što pri­je ri­je­ši", re­kla je Kur­ti­no­vićeva.

Bo­jan Kre­so­je­vić, grad­ski me­nadžer, za "Ne­za­vi­sne" is­tiče da je Grad­ska upra­va oba­vi­jes­ti­la Cen­tar 28. apri­la da su spre­mni za po­većanje pla­ta te da je po­tre­bno da se dos­ta­vi usa­gla­šen pri­je­dlog između za­po­sle­nih i upra­ve Cen­tra, kao i da grad da­je sa­gla­snost za to.

Ka­ko kaže, upra­vo zbog to­ga ne vi­di ni­ka­kav ra­zlog za ne­za­do­volj­stvo, kad su već prvi pre­dložili ovo po­većanje, a s ob­zi­rom na to da ni­ko ni­je ni pi­tao za po­većanje pla­ta. "Taj pri­je­dlog smo upu­ti­li i dru­gim spo­ljnim budžet­skim ko­ri­sni­ci­ma onog mo­men­ta kad smo do­ni­je­li odlu­ku da ćemo za­po­sle­ni­ma u Grad­skoj upra­vi po­većati pla­tu. Mi smo spre­mni za raz­go­vor, ne­ka dođu kod me­ne sa kon­kre­tnim pri­je­dlo­gom i mo­gu ih odmah pri­mi­ti", is­ta­kao je Kre­so­je­vić.

Do­da­je da do sa­da ni­su do­bi­li usa­gla­šen pri­je­dlog od njih ka­ko bi iz­gle­da­lo to po­većanje pla­ta. "Is­ti­na je da oni traže us­klađiva­nje ko­le­kti­vnog ugo­vo­ra i do­da­tno po­većanje pla­ta kroz to, ali to je on­da 'i hljeb i po­gača'", ka­zao je Kre­so­je­vić.

Do­da­je da oni možda ni­su za­do­vo­ljni ovim po­većanjem, ali da što se tiče po­većanja pla­ta od 50 KM, a ko­je su do­bi­li i ra­dni­ci u Grad­skoj upra­vi, is­to mo­gu do­bi­ti i za­po­sle­ni u Cen­tru već su­tra.