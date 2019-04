Radnici će i dalje raditi osam sati

BANJALUKA - Dopuna Odluke o određivanju radnog vremena na području grada, kojom se daje mogućnost rada trgovačkim centrima nedjeljom do 22 časa, koja je usvojena na sjednici Skupštine grada, u suštini ništa ključno ne mijenja, kažu u Uniji udruženja poslodavaca RS.

Gradonačelnik Igor Radojičić kazao je da se Odlukom o radnom vremenu tržnog centra ne reguliše radno vrijeme radnika.

"Radno vrijeme radnika je propisano Zakonom o radu i granskim kolektivnim sindikalnim ugovorom. Prema tome, ako fabrika radi 16 sati, to ne znači da i radnik toliko radi, nego on radi osam sati. Ako radi duže od toga, onda je to pitanje sindikata, inspekcije i poslodavca da li krši druge zakone i nije pitanje radnog vremena", pojasnio je Radojičić.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da ova odluka nije ništa novo niti čudno, te da ova unija podržava svaku odluku koja omogućava subjektima da rade i stvaraju novu vrijednost gdje postoji interes između radnika i poslodavca.

"Važeći propisi daju mogućnost da se rasporedi radno vrijeme tako kako je to uređeno i u mnogim drugim sektorima, gdje se radi smjenski i kroz četvorobrigadni sistem. To je mogućnost koja se koristi već godinama i ništa se novo neće desiti", rekao je Aćić.

Dodao je da rad tokom radne sedmice može biti raspoređen i na način da dani odmora ne budu u danima vikenda, a da to zavisi od poslovnih procesa u kompanijama.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti RS, kazao je da je Sindikat protiv ove odluke, te da smatra da će ona uskoro doživjeti krah.

"Smatramo da ona neće donijeti nikakav rezultat, neće donijeti novo zapošljavanje i neće donijeti veće plate radniku. Bez obzira na dobru volju onih koji su donijeli ovu odluku, mislim da će se ekonomski pokazati da je odluka nerentabilna. Tražićemo od poslodavaca da se ispoštuju sva zakonom predviđena prava radnika kada su u pitanju nadoknade, na slobodne dane i plate radnika", kazao je Savanović.

Janko Kecman, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, rekao je da će inspekcija, kao i do sada, redovno raditi svoj posao i provjeravati da li su radnici prijavljeni i da li se uredno izdaju fiskalni računi.

"Najvažnije je da provjerimo da li je radnik osiguran i prijavljen jer je rad na crno jedna od aktivnosti kojoj posvećujemo najviše pažnje", rekao je Kecman.

Aprilske nagrade

Gradski parlament donio je odluke o dodjeli nagrada i priznanja povodom 22. aprila, Dana grada, prema kojoj će proslavljeni sportista Abas Arslanagić i poznati književnik i prevodilac Kolja Mićević dobiti ovogodišnje najveće gradsko priznanje "Ključ grada" sa Poveljom počasni građanin grada Banjaluka.

"Zlatni grb grada" dobiće Marko Lopičić, generalni direktor kompanije "M:tel", za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u privredi, iskazanu humanost i doprinos razvoju grada, te Vladimir Nikolić, generalni konzul Srbije u Banjaluci, za izuzetan doprinos u razvoju grada.

"Zlatni grb grada" dobiće i Bojan Risović, direktor kompanije "Tropic", za vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, i Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i nauke.

Dobitnici Plakete grada su Biserka Kolevska, Kolo srpskih sestara, Humanitarna organizacija "Lučijano Lama" sa Sicilije, Boris Vrhovac, Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević", primarijus dr Milutin Vučkovac, Dunja Simić i Zoran Pejašinović.

Nagrada grada Banjaluka mladima, koja je i novčana - u iznosu od 1.500 KM, dobiće Radovan Ivanović i Nemanja Rakić.