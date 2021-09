Radno vrijeme ARI i kovid ambulanti u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog pogoršanja epidemiološke situacije JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci povećao je broj ambulanti za pružanje usluga pacijentima oboljelim od akutnih respiratonih infekcija, saopšteno je iz ove ustanove.

U vezi sa objavljeno je radno vrijeme ARI i kovid ambulnati: Obavještavamo vas o radnom vremenu ARI i Kovid ambulanti naše Ustanove:

ARI ambulanta Poliklinika, prostor Edukativnog centra porodične medicine – desni ulaz

U ARI ambulanti na lokalitetu Poliklinika pružaju se zdravstvene usluge učenicima srednjih škola i odraslim pacijentima sumnjivim na kovid-19 infekciju u periodu od 07:00 do 20:00 časova svakim danom, uz pauze za dezinfekciju prostora u periodima od 11:00 do 11:30 časova i od 15:30 do 16:00 časova.

U ARI ambulanti zdravstvenu uslugu dobijaju pacijenti koji budu upućeni iz ambulanti porodične medicine nakon provedenog trijažnog postupka od strane medicinske sestre matičnog lokaliteta i kontakti koji su u kućnoj izolaciji, a imaju pojavu simptoma. Za ove pacijente termin pregleda zakazuje medicinska sestra iz tima porodične medicine u kojem je pacijent registrovan.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti koji pripadaju sljedećim lokalitetima:

Poliklinika, Platonova, Kočićev Vijenac, Kampus, Rosulje, Nova Varoš i Lazarevo

Bočac, Agino Selo, Kola, Stričići, Krupa na Vrbasu, Karanovac, Česma, Dragočaj, Zalužani, Šargovac, Verići, Potkozarje, Mišin Han i Piskavica.

Kontakt telefon ARI ambulante Poliklinika: 051 247 343.

ARI ambulanta Starčevica I

ARI ambulanta u MZ Starčevica nalazi se u Ulici Jug Bogdana 66 i smještena je u prostoru u kojem su se pružale laboratorijske usluge. Radi u dvije smjene od 07:00 do 20:00 časova, svakim radnim danom. Dezinfekcija prostora se vrši u periodima: od 10:00 do 10:30 časova, 13:00 do 14:00 časova, i od 16:00 do 16:30 časova.

Lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije svoj pregled zakazuju putem timova porodične medicine.

Kontakt telefon ARI Stračevica I: 051/433-731.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Obilićevo, Starčevica I, Starčevica II, Vrbanja i Srpske Toplice.

ARI ambulanta Paprikovac

Radno vrijeme ARI ambulante Paprikovac je od 08:00 do 14:00 časova za pacijente sa akutnim respiratornim infekcijama svakim radnim danom, uz pauzu za dezinfekciju prostora od 11:00 do 11:30 časova. Ambulanta se nalazi u Ulici Ranka Šipke 80 c.

Lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije svoj pregled zakazuju putem timova porodične medicine.

U ovoj ambulanti zbrinjavaju se pacijenti iz mjesnih zajednica: Lauš, Petrićevac, Paprikovac, Motike, Bronzani Majdan, Borkovići i Goleši.

Kontakt telefon ARI ambulante Paprikovac: 051 304 430.

ARI ambulanta za učenike/djecu (Poliklinika)

U ARI ambulanti za akutne respiratorne infekcije za učenike/djecu (Poliklinika) pružaju se zdravstvene usluge pacijentima predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola svakim radnim danom i subotom u periodu od 07:00 do 20:00 časova, sumnjivim i/ili potvrđenim na kovid-19 infekciju, uz pauze u terminima 10.00 do 10.30 časova, 13.15 do 13.45 časova, i od 16.00-16.30, a koji su predviđeni za dezinfekciju prostora.

Ambulanta se nalazi u prostoru Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije – bočni ulaz koje je obilježen natpisom ARI ambulanta (ambulanta za akutne respiratorne infekcije) za djecu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola.

U ARI ambulanti obavezno je naručivanje pacijenata na brojevetelefona 051/247-347, 066/112-180. Postupak naručivanja pregleda za ove grupe pacijenata je obavezan iz razloga obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti za pacijenta zbog aktuelne epidemiološke situacije, izbjegavanja gužvi i dužeg zadržavanja ispred ARI ambulante i povećanja stepena efikasnosti rada.

Kovid ambulante u naselju Dolac

U Kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kovid ambulante se nalaze u Ulici Slobodana Kokanovića bb.

Radno vrijeme Kovid ambulanti je od 07:00 do 20:00 časova svakim danom uz pauze za dezinfekciju prostora u periodima od 10:00 do 10:30 časova, 13:00 do 14:00 časova i od 16:00 do 16:30 časova.

U Kovid ambulantama obavezno je naručivanje pacijenata putem timova porodične medicine.

Kontakt telefon Kovid ambulanti: 051/309 080 i 065/215 318.

Radno vrijeme ARI/kovid RTG (snimanja pluća) na lokalitetu Dolac je od 07:00 do 10:00 časova svaki radni dan.

Radno vrijeme ARI/kovid laboratorije na lokalitetu Dolac je od 07:00 do 13:00 časova svaki radni dan.

"Podsjećamo sve naše sugrađane da i dalje radi stomatološka ambulanta u OŠ 'Vuk Stefanović Karadžić' za pacijente koji boluju ili kod kojih postoji sumnja na oboljenje kovid-19", dodaje se u saopštenju banjalučkog Doma zdravlja.

Ambulanta radi u terminu od 07:00 do 19:00 časova, svakim radnim danom, dok za dane vikenda naši korisnici svoju uslugu mogu dobiti u Službi hitne medicinske pomoći.

Obavezno je naručivanje na sljedeće brojeve telefona:

051/247-362 – radnim danima; 051/230-620 – vikendom i u noćnim satima (Služba hitne medicinske pomoći).

"Napominjemo da nakon 20:00 časova pacijenti kojima je potrebna hitna i neodložna medicinska pomoć (ukoliko dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog akutnim respiratornim infekcijama) biće pregledani u ARI ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom za djecu i odrasle", zaključuje se u saopštenju.