Radno vrijeme Doma zdravlja Banjaluka tokom praznika

BANJALUKA - Dom zdravlja u Banjaluci danas je objavio radno vrijeme za vrijeme vaskršnjih i prvomajskih praznika, od 30. aprila do 3. maja.

Služba porodične medicine, dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene od 7.00 do 20.00 časova.

ARI ambulante za odrasle i za učenike srednjih škola (ambulante za akutne respiratorne infekcije) na lokalitetu Poliklinika – dežurni timovi radiće u periodu od 07.00 do 20.00 časova.

Kovid ambulante (ambulante u kojima se usluge pružaju pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom Sars-CoV-2) u naselju Dolac, 01.05. i 03.05. radiće u periodu od 08.00 do 14.00 časova.

Kovid ambulante u Docu, 30.04. i 02.05. neće raditi, ali će biti u pripravnosti. Pacijenti se mogu javiti na broj telefona 065/215-318 ukoliko postoji potreba za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

Stomatološka Kovid ambulanta u OŠ "Vuk S. Karadžić", odnosno ambulanta u kojoj se usluge pružaju pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom Sars-CoV-2, u dane praznika biće u pripravnosti. Pacijenti se mogu javiti na broj telefona 051/230-620 ukoliko postoji potreba za pružanjem stomatoloških usluga. Radno vrijeme ambulante je od 07.00 do 19.00 časova.

Specijalističke pedijatrijske ambulante – 30.04. radiće u periodu od 07.00 do 15.00 časova u ambulantama na Poliklinici. Dana 01.05. radiće u dvije smjene u periodu od 07.00 do 20.00 časova, dok će 03.05. raditi u periodu od 07.00 do 15.00 časova. U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20:00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom.

U nedjelju, 02.05. Specijalističke pedijatrijske ambulante kao i do sada ne rade. Djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici od 7.00 do 20.00 časova, a nakon 20:00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom.

ARI ambulante za predškolsku djecu i učenike osnovnih škola (ambulante za akutne respiratorne infekcije) na lokalitetu Poliklinika– 30.04. radiće u periodu od 07.00 do 15.00 časova.

Dana 01.05. radiće u dvije smjene u periodu od 07.00 do 20.00 časova dok će 03.05 raditi u periodu od 07.00 do 15.00 časova.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima 30.04. i 03.05.2021. godine djeca se zbrinjavaju u ARI ambulantama za odrasle i za učenike srednjih škola (ambulante za akutne respiratorne infekcije) na lokalitetu Poliklinika, a nakon 20:00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom.

U nedjelju, 02.05. ARI ambulanta za predškolsku djecu i učenike osnovnih škola (ambulante za akutne respiratorne infekcije) na lokalitetu Poliklinika kao i do sada ne radi. Djeca se zbrinjavaju u ARI ambulantama za odrasle i za učenike srednjih škola (ambulante za akutne respiratorne infekcije) na lokalitetu Poliklinika od 7.00 do 20.00 časova, a nakon 20:00 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom.

Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – za predstojeće praznika u periodu od 30.04.do 03.05. radiće prema sljedećem rasporedu:

- 30.04.2021.godine (petak) – radiće Centralna laboratorija – Poliklinika u periodu od 07.00 do 19.00 časova;

- Laboratorija Službe hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom – 24 časa;

- ARI laboratorija – radiće u periodu od od 07.00 do 19.00 časova.

01.05.2021.godine (subota) – radiće Centralna laboratorija – Poliklinika u periodu od 07.00 do 19.00 časova.

Laboratorija Službe hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom – 24 časa;

ARI laboratorija – radiće u periodu od od 07.00 do 19.00 časova.

02.05.- radiće laboratorija Službe hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom – 24 časa;

03.05.– radiće Centralna laboratorija – Poliklinika u periodu od 07.00 do 19.00 časova.

Laboratorija Službe hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom – 24 časa;

ARI laboratorija – radiće u periodu od od 07.00 do 19.00 časova.

ARI RTG radiće prema sljedećem rasporedu:

- 30.04. - neradni dan;

- 01.05. - radiće u periodu od 8.00 do 12.00 časova;

- 02.05. -neradni dan;

- 03.05. – radiće u periodu od 8.00 do 12.00 časova;

Higijensko-epidemiološka služba naše Ustanove za predstojeće praznika u periodu od 30.04.do 03.05.2021. godine radiće prema sljedećem rasporedu:

-30.04.2021.godine (petak) od 07.00-15.00 časova;

- 01.05.2021.godine (subota) od 07.00-15.00 časova;

- 02.05.2021.god. (nedelja), neradni dan, telefonske konsultacije od 07.00-15.00 časova, telefon broj: 066/111-886;

-03.05.2021.godine (ponedeljak) 07.00-15.00h.

Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom – 24 časa.

Imunizacija građana starijih od 65 godina neće se obavljati na vakcinalnom punktu u hali "Banjalučkog velesajma" u periodu od 30.04. do 03.05. zbog predstojećih vaskršnjih i prvomajskih praznika.