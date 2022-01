Radno vrijeme u Banjaluci za praznike

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka neće raditi 6. i 7. januara, kada se obilježavaju vjerski praznici Badnji dan i pravoslavni Božić. Pošto je 9. januar, kada se obilježava Dan Republike Srpske, nedjelja, neradni dan je i ponedjeljak, 10. januar.

Iz Odjeljenja za opštu upravu Gradske uprave Banjaluka navode da će u te dane za eventualne hitne slučajeve - slučajeve smrti lica, čiji je upis u matične knjige umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara. Matičare će biti moguće kontaktirati 6, 7. i 10. januara od osam do 13 časova putem broja telefona 051/244-444.

Dom zdravlja Banjaluka

Raspored rada dežurstava u Domu zdravlja Banjaluka za vrijeme božićnih praznika i Dana Republike:

- Služba porodične medicine će raditi 6, 7, 8, 9. i 10. januara od sedam do 20 časova.

- ARI ambulanta za odrasle i školsku djecu radiće 6, 7, 8, 9. i 10. januara od sedam do 20 časova.

- Kovid ambulante u naselju Dolac radiće 6. januara od sedam do 15 časova, a 7. januara dežurni timovi biće dostupni na broj telefona 065/215-318. Radiće i 8. januara od sedam do 20 časova, a 9. januara od sedam do 15 časova te 10. januara od sedam do 20 časova.

- ARI RTG (kovid ambulanta u naselju Dolac) neće raditi 6, 7. i 9. januara, dok će 8. i 10. januara raditi od sedam do 10 časova.

- ARI laboratorija u Docu neće raditi 6, 7. i 9. januara, a 8. i 10. januara radiće od sedam do 13 časova.

- ARI laboratorija (desno krilo Poliklinike) neće raditi 6, 7. i 9. januara, dok će 8. i 10. januara raditi od sedam do 13 časova.

Tržnica

Tržnica će 6. januara raditi od sedam do 15 časova, a 7. januar je neradni dan. U nedelju, 9. januara, radiće od osam do 15 časova.

Apoteka

Dežurna apoteka u Banjaluci 6, 7. i 9. januara biće "1. maj" u Ulici Milana Tepića.

Prevoz

Gradski i prigradski prevoz u Banjaluci za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu, odnosno isto kao i nedjeljom. Autobusi 7. januara počinju voziti od osam časova.