Radno vrijeme za praznike u Banjaluci

Gradska uprava neće raditi u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. januara, kada se obilježavaju vjerski praznici Badnji dan i pravoslavni Božić.

Neradni dani su i četvrtak, 9. januar, kada se obilježava Dan RS, i 14. januar, shodno zaključku Vlade RS prema kojem je taj dan u RS neradni dan zbog obilježavanja Nove godine po julijanskom kalendaru.

Zakonom je precizirano da u dane praznika neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Apoteka

Dežurna apoteka za vrijeme praznika biće "1. maj" u Ulici Milana Tepića.

Dom zdravlja

- Služba porodične medicine - dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici radiće u dvije smjene od sedam do 20 časova.

- Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa.

- Specijalističke pedijatrijske ambulante radiće od sedam do 15 časova u ambulantama na Poliklinici. U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca će biti zbrinjavana u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici.

- Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku radiće 24 časa na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći.

- Služba hitne medicinske pomoći dežuraće 24 časa.

Tržnica

Tržnica će 6. januara raditi od sedam do 15 časova, 7. januara neće raditi, 9. januara od osam do 15, a 14. januara normalno radno vrijeme od sedam ujutro do osam naveče.

Prevoz

Gradski i prigradski prevoz za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu, isto kao i nedjeljom.

Ugostiteljski objekti

Ugostiteljski objekti mogu 7. i 14. januara raditi neograničeno, a 6. i 9. januara u dužem radnom vremenu u odnosu na radno vrijeme propisano odlukom.