Radno vrijeme za prvomjaske praznike u Banjaluci

BANJALUKA - Povodom obilježavanja predstojećih prvomajskih praznika izmijenjeno je radno vrijeme za pravna lica i preduzetnike koji posluju na području grada.

Naime, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, neradni dani Međunarodnog praznika rada su srijeda i četvrtak 1. i 2. maj.

"U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada, rade 1. maja u periodu od nula do 24 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih, trgovinski objekti tipa dragstor i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te u vremenu od osam do 21 čas trgovine na malo pogrebnom opremom", kazali su iz Gradske uprave te dodali da navedeni subjekti mogu da rade i 2. maja, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada od osam do 16 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost te trgovački centri od osam do 22 časa.

Apoteka

Dežurna apoteka za vrijeme praznika biće "1. maj" u Ulici Milana Tepića

Dom zdravlja

Služba porodične medicine - dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od sedam do 20 časova, služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu - dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa, dok će specijalističke pedijatrijske ambulante raditi od sedam do 15 časova, u pedijatrijskim ambulantama u Poliklinici.

"U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine u Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći".

Javni prevoz

Autobusi saobraćaju po nedjeljnom redu vožnje.

Gradska uprava

Ne radi

"Tržnica"

Od osam do 15 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.