Radojičić: Četiri miliona KM od Vlade za saniranje posljedica epidemije

Grad BanjaLuka dobiće od Vlade RS četiri miliona KM od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), izjavio je Igor Radojičić gradonačelnik Banjaluke tokom sjednice Skupštine grada.

Tokom današnjeg nastavka gradske Skupštine, Radojičić je najavio da će ova sredstva pomoći Gradu u saniranju posljedica epidemije virusa korona na gradske finansije, s obzirom na to da se procjenjuje da bi, zbog epidemije i zaustavljanja poslovnih aktivnosti, „minus“ u gradskoj kasi do kraja godine mogao iznositi i do 30 miliona KM.

“Ipak, u junu, sa oživljavanjem poslovnih aktivnosti, zaustavljen je pad javnih prihoda, koja je izazvala epidemija korona virusa, a trenutni ‘minus’ u gradskoj kasi iznosi oko 14 miliona KM. Javni i privatni sektor su imali ogroman pad prihoda u martu, aprilu i maju, dok u junu imamo sasvim solidnu situaciju, za razliku od vremena gotovo potpune obustave poslovnih aktivnosti prethodnih mjeseci kad smo, na sedmičnom nivou, imali i do milion KM manje u gradskoj kasi”, rekao je Radojičić.

Finansije su bile na dnevnom redu 40. redovne sjednice Skupštine grada.