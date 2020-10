Radojičić: Grad za rad kuhinje Crvenog krsta izdvaja 350.000 KM

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je danas da Grad Banjaluka podržava rad javne kuhinje Crvenog krsta sa više od 350.000 KM godišnje.

Nakon što je danas obišao javnu kuhinju i razgovarao sa korisnicima, kojim se dnevno priprema više od 440 obroka, Radojičić je rekao da je Crveni krst najangažovanija kuća u gradu kada je riječ o pripremi obroka za sugrađane u stanju socijalne potrebe.

Radojičić je istakao da je Crveni krst u Banjaluci epicentar socijalne podrške građanima.

"Na lokaciji kod Parka Mladen Stojanović svakog dana spremaju se obroci i dijele našim sugrađanima koji su evidentirani preko Centra za socijalni rad“, rekao je Radojičić.

On je ukazao da je Crveni krst, osim pripreme hrane za one kojima je to potrebno, angažovan i u brojnim drugim oblicima pomoći građanima, uključujući i edukaciju mladih naraštaja s ciljem da se osnaži svijest o socijalnoj solidarnosti, ali i u pružanju pomoći u vanrednim situacijama, kao što je nedavno bio slučaj prilikom izbijanja epidemije virusa korona.

Sekretar gradskog Crvenog krsta Željkica Ilić zahvalila je Gradu za podršku i istakla da priprema obroka mnogo znači ljudima koji su stanju socijalne potrebe, jer mnogima je to jedini obrok u toku dana.

Uz to, Ilićeva kaže, da je Crveni krst učesnik brojnih humanitarnih i edukativnih akcija kroz koje se mladi ljudi obučavaju kako da budu solidarni i pomažu zajednici.

"Takođe, i u vanrednim situacijama, volonteri Crvenog krsta bili su aktivni i pomagali kako bi sistem funkcionisao u tim teškim situacijama", zaključila je Ilićeva.