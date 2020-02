Radojičić: Izgradnja mosta u Srpskim Toplicama počinje 12. februara

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je danas da je predviđeno da izgradnja novog mosta u naselju Srpske toplice počne u srijedu, 12. februara.

"Tada je planirano uvođenje u posao izvođača, koji je izabran - nije bilo žalbi. Završene su procedure i ugovor, te je predviđeno da 12. februara počne gradnja novog mosta u Toplicama", rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci.

Na ponovljeni tender za izgradnju novog mosta u Toplicama ponudu od 3,45 miliona KM dostavio je konzorcijum kojeg čine preduzeća "Kozaraputevi", "Prijedorputevi", "ABS solušn" i "Metaling".

Banjaluka bi, nakon izgradnje novog mosta na mjestu nekadašnjeg zelenog mosta u naselju Obilićevo, trebalo da dobije još jedan most preko rijeke Vrbas, i to 220 metara uzvodno od postojećeg jednosmjernog mosta u naselju Srpske toplice.

Novi most bi trebao da ubrza saobraćaj u ovom dijelu grada, te, prije svega, omogući prolaz teretnim vozilima što do sada nije bilo moguće budući da je sadašnji most u Srpskim toplicama jednosmjeran, sa ograničenom nosivošću.

Budući most imaće raspon od 65, a širinu 11 metara i, osim dvije saobraćajne trake po tri i po metra, biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra, dok se značajni radovi odnose na pristupne saobraćajnice, proširenje ulazno-izlaznih traka na magistralnom putu, te uređenje obaloutvrde.

Novi most biće primarano namijenjen za teretni saobraćaj, budući da će preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu istočnog tranzita.

Projektom je predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija, a projektanti su se na ovaj način gradnje odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem će biti buduće gradilište.

Grad Banjaluka je sa predstavnicima Zavoda "Dr Miroslav Zotović" dogovorio da sadašnji most, u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje, bude dodatno uređen i transformisan u pješački most.