Radojičić: Međunarodni konkurs za most u naselju Dolac 10. jula

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić najavio je danas da će u julu biti raspisana dva javna međunarodna arhitektonsko-urbanistička konkursa, i to za most u naselju Dolac 10. jula, a za centralnu pješačku zonu od Ulice Nikole Tesle do Ulice Vase Pelagića, 17. jula.

Radojičić je na konferenciji za novinare rekao da je mjesecima rađeno na pripremi ovih konkursa, ističući da će konkurs za idejno rješenje za most u naselju Dolac početi 10. jula i da će biti otvoren do 30. septembra, dok nagradni fond, koji je već predviđen budžetom za ovu godinu, iznosi 40.000 KM.

On je naveo da će informacija biti objavljena na domaćim i stranim stručnim veb-sajtovima, izrazivši nadu da će biti dosta kreativnih i kvalitetnih ideja iz inostranstva za most koji treba da bude, kako je naglasio, jedan od novih simbola grada.

"Riječ je o najvećem gradskom mostu po razmjerama i nečemu što neće imati samo svoju funkcionalnu vrijednost u povezivanju centralnog područja sa dvije strane, već i estetsku vrijednost i zbog toga smo se odlučili za međunarodni javni konkurs", rekao je Radojičić.

On je istakao da bi, ukoliko ne bi bilo komplikacija i ako bi javna nabavka prošla uredno, gradnja novog mosta mogla početi krajem ljeta ili početkom jeseni naredne godine kada bude završen most u Srpskim Toplicama, podsjetivši da je planirana izgradnja četiri mosta za pet godina.

Govoreći o centralnoj pješačkoj zoni, Radojičić je rekao da je usvajanjem regulacionog plana predviđena transformacija centralnog gradskog područja, što se nastavlja na prethodno rješenje koje datira još iz tridesetih godina i vremena Banovine.

Prema njegovim riječima, javni konkurs, koji će biti objavljen 17. jula i trajati do 31. oktobra, obuhvata prostor od stare autobuske stanice, pored Hrama Hrista Spasitelja, parka i dalje, gdje je nekoliko zona.

On je dodao da svaka od tih zona ima specifičnosti i traže se prijedlozi za najbolje rješenje.

"Riječ je o kompleksnijem zadatku koji će biti izuzetno interesantan i kreativna rješenja na tom području su i te kako dobrodošla", rekao je Radojičić i naglasio da je nagradni fond za prvu fazu idejnog rješenja 48.000 KM.

Radojičić je rekao da je transformacija gradske zone praktično već u realizaciji u različitim potezima, te da dinamika radova zavisi dijelom od grada, dijelom od privatnih investitora koji već rade i koji će biti vezani pitanjem parterskog uređenja.

On je najavio da bi se naredne godine moglo ići u javne konkurse za jedno ili dva spomen-obilježja, pojasnivši da je riječ o spomen-obilježju vezanom za prisajedinjenje, odnosno završetak Prvog svjetskog rata i za centralni spomenik odbrambenog-otadžbinskog rata.

Radojičić je pozvao sve kreativne autore da prouče kompletnu konkursnu dokumentaciju koja je profesionalno i obimno urađena i da gradu Banjaluci predlože dobra rješenja.

On je najavio da će vrlo biti pripremljen javni konkurs i za multifunkcionalnu kongresno-konferencijsku dvoranu, za koju je spremljena studija.

Pejzažni arhitekta Ognjen Šukalo istakao je da se oba konkursa rade u kontekstu kandidature grada Banjaluke za evropsku prijestonicu kulture 2024. godine i da su ovi prostori iz ugla kandidature izuzetno važni.

Šukalo je rekao da je most u naselju Dolac na predviđenoj lokaciji izuzetno zahtjevan projekat zbog okruženja, gdje su tvrđava Kastel i drugi istorijski objekati, te nivelacije obala i to sa lijeve strane blaga obala i ušće rijeke Crkvene, a sa desne strane strma obala rijeke Vrbas.

"Govorimo o asimetričnoj i eventualno u nagibu konstrukciji, što će konkursna rješenja da definišu svako za sebe", naveo je Šukalo.

On je rekao da budući most ima značajno širok profil – četiri saobraćajne kolske trake, zaštitnu traku, biciklističke i pješačke trake sa jednim potencijalno sugerisanim mjestom zadržavanja uzvodno ka tvrđavi.

Šukalo je rekao da konkurs sadrži tri osnovna elementa, od kojih je jedan most, drugi je prostor ispod mosta i neposredno uz obalu i prostor do rijeke Vrbas i treći je pitanje siluete grada na priobalje.

"Pitanje ušća rijeke Crkvene u Vrbas izuzetno je složeno i, između ostalog, podrazumijeva da se samim konkursom i namjerom da se ovaj prostor rješava kao budući javni prostor, obavežemo da u rješavanju pitanja otpadnih voda i zagađenja rijeka Crkvena bude jedan od prvih fokusa", naveo je Šukalo.

Gradski arhitekta Ivan Rašković rekao je da centralna pješačka zona obuhvata prostor od Ulice Nikole Tesle do Ulice Vase Pelagića, koji je značajan prostor i predstavlja logički prostorno cjelinu.

"Ima puno smisla da se taj prostor osmisli i koncipira kao jedinstvena pješačka zona koja se sastoji od osobenih podcelina koje sve imaju svoje specifičnosti. Konkursno rešenje je tako i postavilo zadatak da se u prostoru rešava pet ambijenata", rekao je Rašković.

On je istakao da je težište ovog konkursa na rješavanju partera, zelenih površina, pješačkih staza, popločanja, pijaceta i svega što tu treba da bude.

Rašković je dodao da su konkurenti pozvani da u okviru jednog od elementa identiteta Banjaluke kao zelenog grada osmišljavaju što više zelenila, navodeći da će biti razmotreni i pitanje gradske česme i nekoliko značajnih spomenika.

On je rekao da konkurs zahtijeva da se u središtu predviđenog prostora odredi mjesto za spomen-obilježje palim borcima otadžbinsko-odbrambenog rata i da se spomenik banu Milosavljeviću dislocira i dobije odgovarajuće mjesto u prostoru cijelog konkursnog obuhvata.