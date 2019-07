Radojičić: Most u Docu najznačajniji projekat

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je Srni da će do kraja ovog mandata početi izgradnja mosta preko Vrbasa u Docu - jedan od najznačajnijih i najskupljih planiranih kapitalnih projekata.

"Izgradnja mosta počeće do kraja ovog mandata, a do tada će gradske vlasti riješiti imovinsko-pravna pitanja, obezbjediti projektnu dokumentaciju i zatvoriti finansijsku konstrukciju", rekao je Radojičić.

On je istakao da je planirano da do kraja mandata bude izgrađen i novi most u Srpskim Toplicama.

"Plan je i da bude završen najveći dio velikog vodovodnog sistema `Crno vrelo`, vodovod za gornje dijelove Česme, koji treba da obezbijedi vodosnabdijevanje za 20.000 potrošača sa rubnih područja Banjaluke i Prijedora, te završena druga faza obnove pješačke zone u centru grada", napomenuo je Radojičić.

Prema njegovim riječima, planirano je da do kraja mandata bude izabrano idejno rješenje, izrađena projektna dokumentacija i pronađen partner za izgradnju velikog kongresno konferencijskog centra, sa uključenim hotelom od pet zvjezdica, koji bi Banjaluku promovisao u regionalni centar kongresnog turizma.

"U oblasti saobraćaja završićemo započetu izgradnju puta od Petrićevca prema Motikama, kao i onaj u Šargovcu. Takođe, biće izgrađeno nekoliko novih kružnih raskrnica, te otvorena nova Poslovna zona `Jelšingrad`", rekao je Radojičić.

Govoreći o predizbornim obećanjima realizovanim tokom ovog mandata, Radojičić je naveo da su u rekordno kratkom roku izgrađene "Eko toplane" - novo postrojenje za proizvodnju toplotne energije na bio-masu, čime je trajno riješeno pitanje izvora toplote za sistem daljinskog grijanja na kojem se nalazi 22.000 domaćinstava.

"Zahvaljujući ovom projektu, Banjaluka više ne izdvaja novac iz gradskog budžeta za podršku preduzeću `Toplana`, a tih gotovo 10 miliona KM, koliko se godišnje davalo za mazut, usmjerava se u neoophodne javne projekte", rekao je Radojičić.

On je najavio rekonstrukciju gradske toplovodne mreže kao sljedeći korak na poboljšanju kvalitete gradskog grijanja.

Kada je riječ o krupnijim projektima iz oblasti saobraćajne infrastrukture, Radojičić je izdvojio izgradnju novog dijela istočnog tranzita, koji je nastavljen poslije 30 godine čekanja zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok će za dva mjeseca biti izgrađena još jedna dionica.

"Osim toga, izgrađena je nova, moderna saobraćajnica od Trapista do Priječana i centralna saobraćajnica u naselju Česma, te pokrenuta izgradnja još dva značajna saobraćajna projekta - izgradnja nove saobraćajnice od Petrićevca prema Motikama i nove, centralne saobraćajnice kroz Šargovac", napomenuo je Radojičić.

On je istakao da su ukupno rekonstruisane i modernizovane 33 saobraćajnice.

"U nastojanju da se smanje gužve u saobraćaju, izgrađeno je sedam novih kružnih raskrsnica, a planirano je da se izgradi još pet ovakvih raskrsnica", rekao je Radojičić.

On je naveo da je izgrađen i novi most na mjestu nekadašnjeg, dotrajalog Zelenog mosta, te još pet manjih mostova u naseljima Česma, Šargovac, Gradina kod Dragočaja i Priječani.

Kada je riječ o komunalnoj infrastrukturi, Radojičić navodi da je u protekle dvije i po godine izgrađeno više od 27 kilometara nove vodovodne mreže.

"U protekle dvije i po godine, obnovljeno je 19 škola na području grada, a pri kraju je dogradnja Osnovne škole `Branko Radičević` na Starčevici, čime će biti riješen višedecenijski problem nedostatka prostora u jednoj od najvećih škola u Republici Srpskoj. Nedavnim rebalansom gradskog budžeta, omogućena su sredstva za obnovu još 16 škola, a ove sanacije biće izvedene tokom predstojećeg školskog raspusta", rekao je Radojičić.

On smatra da je u oblasti kulture, najznačajniji rezultat temeljna građevinska obnova Kulturnog centra Banski dvor, koja je pri kraju, te ulazak u finale za prestižnu titulu "Evropske prijestonice kulture 2024. godine".

"U ovom mandatu Banjaluka je izradila dokument Strategije razvoja kulture, kao jedina lokalna zajednica u BiH, uz povećana budžetska izdvajanja za projekte iz oblasti kulture", napomenuo je Radojičić.

Prema njegovim riječima, radeći na razvoju prigradskih naselja obnovljena su i izgrađena četiri društvena doma s ciljem obogaćivanja društvenih sadržaja, a ove godine slijedi sanacija društvenih domova u Mišinom Hanu, Zalužanima, Piskavici i Rekavicama.

Radojičić je rekao i da je, podržavajući pronatalitetnu politiku, uvedeno novo pravilo da se finansijski podržavaju svi validni zahtjevi za vantjelesnu oplodnju, te povećana budžetska izdvajanja za ove svrhe.