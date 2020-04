Radojičić: Nekoliko zabrinjavajućih dana, prethodni parametri počeli opadati

BANJALUKA - Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je prethodnih nekoliko dana bilo zabrinjavajuće, jer su prethodni parametri kada je u pitanju epidemija virusa korona počeli da opadaju.

"Ovih nekoliko dana su zabrinjavajući. Mi smo u toj sedmici od 6. do 13. aprila bili na vrhuncu epidemije. Poslije šestog, najkasnije 13. aprila svi ovi parametri u Banjaluci počinju da padaju. Broj oboljelih, broj lica u kućnoj izolaciji, povećava se broj oporavljenih. Sve je to trajalo do unazad nekoliko dana. Imali smo stabilan opadajući trend, zbog čega smo bili više optimistični i razgovarali o mjerama relaksacije", kaže Radojičić za ATV.

Danas je bilo 35 zaraženih, juče 16, a prekjuče 39.

"Zadnjih par dana je visoka dnevna brojka, doduše visok je i broj testiranja. Sad se tu može postaviti pitanje da li su ove cifre prije toga bile realne, ili su bile pokrivene da nije uhvaćen uzorak, da se negdje drugdje žarište razvijalo. Ili je sada uhvaćen uzorak pa se pojavio veći broj", kaže Radojičić.

Kako je rekao, prva tri klastera su se davno ugasila.

"Ovih par dana je zabrinjavajuće, opet se moraju pratiti buduće brojke, ili je ovo bio samo trenutni skok, a da se nalazimo u fazi opadanja", dodao je.

O prvom maju

"Prvi maj je kod nas postao uobičajen datum za izlazak u prirodu, roštiljanje i to je ono što mi želimo da izbjegnemo. To se može uraditi radikalno da četiri dana u kontinuitetu zabranite, ili sa onim prekidima kao što je kod nas bilo za Vaskrs. Lično mislim da bi trebalo od četvrtka do petka ujutru napraviti određeno ograničenje, svakako je policijski čas. I u petak koji je svakako neradni dan od nekih 12 sati do subote. Uglavnom, onemogućiti onima koji su neodgovorni da odu na izlete, rošiteljanje i slično. Ono što smo vidjeli u prethodnih sedmica, ne možete se pouzdati u svijest ljudi, jer dovoljan vam je jedan neodgovoran da proizvede veliko žarište i tu vam ništa ne znači ako je od 150.000 ljudi 100 bilo nedisciplinovano, jer ih 100 mogu da naprave veliki problem", kaže Radojičić.