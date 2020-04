Radojičić: Posebne gradske mjere od 27. aprila neće biti produžene

BANJALUKA - Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je Štab za vanredne situacije Banjaluke razgovarao danas o liberalizaciji mjera u gradu, te je na sjednici odlučeno da od 27. aprila posebne gradske mjere neće biti produžene.

Radojičić je istakao je da će se gradske mjere u potpunosti uklopiti sa mjerama sa republičkog nivoa.

Kako je Radojičić naveo, neće biti produžavanja gradskih mjera nakon 27. aprila koje se odnose na ograničenja pojedinih djelatnosti, a to su kako je rekao, pojedine oblasti trgovine, zanatstva i usluga.

Rekao je da mjere u javnom saobraćaju vrijede i dalje kao i mjere vezane za izletišta, javne tereteane i lokalne karantine.

Naloženo je da se od ponedjeljka pojačaju nadzori trgovina, novih radnji koje treba da počnu da rade sljedeće sedmice te kontrole domova za stare i nezbrinute.

Napomenuo je da će biti rađeno anketiranje u vrtićima, i javnom i privatnim, koliko bi djece roditelji poslali u predškolske ustanove da bi se rad odvijao u manjim grupama.

Kako je dodao, današnje odluke Kriznog štaba Federacije BiH će imati uticaja na cjelokupno zdravstveno stanje.

"Mi smo ocijenili da bi to moglo da naruši, i vjerovatno će narušiti mjere u cjelini i u Bosni i Hercegovini dovesti do različitog postupanja na granicima te narušiti sistem zaštite i ugroziti zdravestveno stanje. Moguće da će na različitim graničnim prelazima i entitetima se sprovoditi različite mjere i to će biti rupa u prostoru i napraviti problem u kontroli zdravstvenog stanje. Nažalost na to ne možemo da utičemo, ali smo o tome informisani da se u drugom entitetu dešava promjena koja će narušiti zdravstveni sistem", rekao je Radojičić.