Radojičić: Povećanje plata moglo bi uticati na neke projekte u Banjaluci

BANJALUKA - Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, je rekao da su danas predstavnici Saveza opština i gradova RS razgovarali s predstavnicima Vlade RS, i da je dobra stvar što se ide na povećanje plata, ali da će to takođe značiti i manje prihoda u Banjaluci za više od dva miliona maraka na godišnjem nivou.

"Mi ćemo morati izvršiti novi obračun cijele ove situacije. Ako se takvi akti donesu i moguće je da ćemo neke od započetih projekata morati 'zakočiti' ili morati sačekati sa njima kako ne bismo ušli u deficit za koji bismo po zakonu o fiskalnoj odgovornosti bili odgovorni jer ne smijemo ulaziti u stvaranje finansijskih obaveza za koja nemamo obezbjeđena sredstva", rekao je Radojičić.

Dugoročno gledano, kako je istakao, vjerovatno bi ta mjera trebala donjeti povećanje prihoda na drugim osnovama, ali da će kratkoročno značiti manje prihode za lokalne zajednice.

"Koliko će to biti, nemoguće je sada procijeniti, kao i to koji projekti će morati sačekati", rekao je on.