Radojičić: Rebalans budžeta rezultat domaćinskog poslovanja

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da se prijedlogom rebalansa ovogodišnji budžet grada uvećava za nešto više od 20 miliona KM, sa 134 na 155 miliona KM, što je, prije svega, rezultat domaćinskog poslovanja i pozitivnog finansijskog rezultata u prošloj godini.

Radojičić je, u pauzi sjednice gradskog parlamenta, izjavio novinarima da je riječ o vrlo visokom iznosu budžeta koji će omogućiti da grad započne treći ciklus ulaganja u ovoj godini.

On je rekao da je predložio amandman na prijedlog odluke o usvajanju rebalansa ovogodišnjeg budžeta grada, budući da je prošle sedmice u Banjaluci bila vanredna situacija sa poplavama, te će više od milion KM biti usmjereno za sanaciju štete.

Radojičić je naveo da će 200.000 KM biti usmjereno za sanaciju klizišta, što će biti dovoljno samo za uklanjanje, više od 300.000 KM za saniranje štete na saobraćajnicama i 160.000 KM za pomoć građanima koji su pretrpjeli štetu, nakon što bude urađena procjena i utvrđeni prioriteti.

"Budući da se danas usvaja rebalans, išli smo na to da odmah reagujemo i operativno oslobodimo milion KM", istakao je Radojičić.

On je naglasio da će usvajanjem rebalansa biti omogućen početak javnih nabavki za novu saobraćajnicu koja će povezivati naselja Lauš i Paprikovac, procijenjene vrijednosti veće od 2,5 miliona KM, i zahvalio Vladi Srpske za podršku ovom projektu.

Radojičić je istakao da će biti omogućeno nekoliko projekata vodosnabdijevanja, nastavak sistema "Crno vrelo" u više pravaca prema naseljima Radosavska, Slavićka, Gornja Piskavica i Bronzani Majdan vrijednosti veće od 3,5 miliona KM, kao i više projekata kanalizacije na obje strane naselja Lauš i završetak vodosnabdijevanja naselja Česma tri i četiri u iznosu od 2,5 miliona KM.

"Biće omogućen i nastavak rekonstrukcije u centralnoj gradskoj zoni `Parkića` u iznosu od 1,2 milion KM, početak gradnje novog mosta u Srpskim Toplicama, nastavak radova na saobraćajnici u naselju Priječani uz sanaciju klizišta vijednosti većoj od 650.000 KM, te izgradnja dodatnih vodovoda u naseljima Zeleni vir i Krmine", rekao je Radojičić.

On je naveo da je manji dio rebalansa, iznos od osam miliona KM kredit Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ za vodosnabdijevanje, a sve ostalo domaći izvori sredstava, suficit, transferi i slično.

Prema njegovim riječima, grad je već dvije godine u razgovorima sa EBRD o jednom aranžmanu do 20 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja i kanalizacije.

"Budući da ne funkcionišu institucije BiH već duže, odlučili smo se na parcijalni aranžman koji iznosi osam miliona KM i odnosi se na projekte vodosnabdijevanja i kanalizacije", naveo je Radojičić.

On je napomenuo da to nije dovoljno za potrebe vodosnabdijevanja, dodajući da bi, prema analizama i procjenama, za vodosnabdijevanje trebalo više od 50 miliona KM da većina područja bude pokrivena i dio obnovljen.

Radojičić je ocijenio i da je potrebno sa tehničkog aspekta razmotriti inicijativu građana da sezona grijanja u Banjaluci ubuduće bude produžena do 15. maja, zbog niske temperature koja je posljednjih godina evidentna u ovom mjesecu.

"Valja tehnički procijeniti šta to znači za Toplanu, neki drugi problem ne vidim", dodao je Radojičić.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić rekao je novinarima, u pauzi zasjedanja, da je zatražio da parlamentu bude dostavljen presjek stanja koliko je do sada uloženo u vodovodnu i kanalizacionu mrežu na području grada i napraviti procjenu koliko je potrebno da grad ulaže za naredni period.

"Kad napravimo takvu procjenu onda slijedi teži dio zadatka, a to je određivanje prioriteta gdje će se graditi vodovodna mreža", naveo je Talić.

On je dodao da sve mjesne zajednice imaju problema kada je riječ o vodosnabdijevanju, neke nemaju uopšte izgrađenu vodovodnu mrežu, neke nemaju uredno snabdijevanje, a određene imaju potrebu za mijenjanjem dotrajale vodovodne mreže.

Talić je rekao da je prioritet gradske administracije da se u narednom periodu maksimalno fokusira u rješavanje vodosnabdijevanja.

I on smatra da je inicijativa građana da sezona grijanja bude produžena do 15. maja opravdana i da je potrebno vidjeti da li je to tehnički izvodljivo.

Odbornik Kluba Saveza za promjene Mirna Savić Banjac smatra da je Banjaluka prezadužena, da se nikada ne zna plan izvođenja i kako će investicije da izgledaju i da se ne vide konkretni rezultati dosadašnjih zaduženja grada.