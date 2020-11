Radojičić: Sugrađani će potvrditi da se krećemo u dobrom pravcu

Pored ubjedljive pobjede za gradonačelnika, s rezultatom koji bi trebalo da bude bolji nego 2016. godine, očekujem rast broja odborničkih mjesta za SNSD i dvotrećinsku većinu koalicije u Skupštini grada, rekao je Igor Radojičić, aktuelni gradonačelnik Banjaluke i kandidat koalicije "Okupljanje za Banjaluku" za novi mandat.

"Dobićemo stabilnu i sposobnu gradsku vlast predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata i s našim koalicionim partnerima", kategoričan je Radojičić, kojeg su, osim njegovog SNSD-a, podržali Demos, Ujedinjena Srpska, SP, DNS, NDP, SPS, Partija ujedinjenih penzionera, Poligraf i Prva Srpska demokratska stranka.

NN: Šta očekujete od predstojećih lokalnih izbora? Kakve rezultate očekujete da ćete ostvariti?

RADOJIČIĆ: Zajednički naporan rad gradske administracije, republičkih institucija, privrednika, širokog kruga aktera iz različitih sfera života u Banjaluci u nedjelju će dobiti svoju potvrdu. To nije predizborno obećanje niti očekivanje. To je iskreno uvjerenje, a od nedjelje činjenica - da živimo i gradimo društvo i zajednicu koji, uprkos izazovima, cijene rad, trud i rezultate.

Očekujem da će naši sugrađani na ovim lokalnim izborima potvrditi da se i dalje krećemo u dobrom pravcu.

Dobićemo stabilnu i sposobnu gradsku vlast predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata i s našim koalicionim partnerima. Okupljanje za Banjaluku nije samo okupljanje oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika. Dali smo viziju Banjaluke u programu "Banjaluka 2025. plus" i okupljeni smo oko jasnih i mjerljivih zadataka i projekata.

Osim ubjedljive pobjede za gradonačelnika, s rezultatom koji bi trebalo da bude bolji nego 2016. godine, očekujem rast broja odborničkih mjesta za SNSD i dvotrećinsku većinu koalicije u Skupštini grada.

NN: Na šta se najviše ponosite u proteklom mandatu, šta ste sve uradili za grad Banjaluku u protekle četiri godine?

RADOJIČIĆ: Možemo svi biti ponosni na to što je nametnut novi tempo rada i razvoja grada. Uposlili smo skoro do optimuma gradsku administraciju, privredi smo dali dodatni prostor i podršku, ljudi su se intenzivnije zapošljavali u različitim privrednim djelatnostima.

U četiri godine napravljeni su nova fabrika vode i stotine kilometara novih vodovoda, rezervoara, pumpnih stanica širom teritorije, nova toplana, četiri velika mosta u različitim fazama, tri sportske dvorane, 13 kružnih tokova, 28 dječjih igrališta, oko 650 novih mjesta u vrtićima. Uloženo je u gradnju ili obnovu 32 školska objekta, nove rekreativne i sportske prostore (Manjača, Suturlija, naselje Sime Matavulja, kod Zelenog mosta...). Spojen je istočni tranzit i nastala je nova istočna avenija, a tu je i desetine kilometara savremenih puteva (Šargovac, Ulica kralja Aleksandra, Priječani, Česma...).

Za svaki od ovih i stotine drugih projekata, a u Banjaluci ih je u protekle četiri godine bilo samo u infrastrukturi 410, trebalo je uraditi pripreme, obezbijediti sredstva, realizovati kvalitetno i u rokovima. Ovo je bio jedan od najintenzivnijih razvojnih ciklusa u Banjaluci.

Banjaluka se afirmisala na regionalnoj i međunarodnoj sceni i postala poštovan i rado viđen učesnik na brojnim međunarodnim skupovima metropola.

Sportisti grada napravili su iskorake u svojim ligama i većina ih se bori za vrhove prvih liga i regionalne/međunarodne lige.

Bili smo nadomak dobijanja titule evropske prijestonice kulture 2024, a osmišljavanjem i vođenjem blokova događaja "Proljeće u Banjaluci", "Banjalučka zima", "Ljeto u BL" i niza pojedinih manifestacija podigli smo broj posjetilaca i količinu i kvalitet događaja u gradu.

NN: Šta planirate da uradite u naredne četiri godine ukoliko Vas opet izaberu za gradonačelnika?

RADOJIČIĆ: Završićemo poslove koje smo započeli na putu ka ugodnom mjestu za život, otvorenom i prijateljskom gradu i nastaviti svoj rast i razvoj.

Gradiće se novi srednjoškolski centar u Lazarevu, gdje će biti smještene tri ili četiri srednje škole koje sada imaju problem prostora. Na lokaciji pored kampusa s Vladom ulazimo u veliki projekat naučno-tehnološkog parka, gdje će biti obezbijeđeno zapošljavanje velikog broja mladih i obrazovanih ljudi u savremenim tehnologijama. Gradi se najveći most u Docu, a slijedi nam i novi most u Česmi. Nastaviće se ulaganja u nove saobraćajnice, prije svega glavne saobraćajnice - okosnice novih velikih naselja: Česma, Priječani, Kuljani, Debeljaci, Zalužani... U toku su najveći projekti vodosnabdijevanja "Voda 1" i "Voda 2", a iduće godine ulazimo u projekat "Voda 3". On će obuhvatiti niz vodovoda na platou Manjače, veliki sistem s rezervoarom na Poniru, za područja s oko 25.000 stanovnika, vodovodni sistem "Grab", sekundarna mreža na Tunjicama, Dragočaju, Šargovcu, Laušu, Drakuliću, Priječanima, Zalužanima...

Biće izvršena dalja rekonstrukcija centralne pješačke zone s novim spomenikom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Potrebna je obezbijediti nova mjesta u vrtićima na Starčevici, u kampusu, Aleji Svetog Save, Vrbanji, Karanovcu, Paprikovcu…

Nastaviće se besplatni preventivni pregledi građana na maligna i kardiovaskularna oboljenja i posebni programi za stare osobe "Zdravo starenje".

Slijede nam nove rekreativne zone i gradnja potpuno novog kvarta na Laušu, za primjer planske gradnje 21. vijeka. Iduće godine treba ući u izradu glavnog projekta multifunkcionalne kongresno-koncertne dvorane. Uradićemo studiju i projekat konačnog rješenja otpadnih voda u gradu.

Oslonićemo se i na mladost i mladalački duh grada - planiramo kandidaturu Banjaluke za evropsku prijestonicu mladih. To će ovom i povezanim sektorima dati novi podstrek u radu.

I mnogo drugih projekata…

NN: Ako dobijete još jedan mandat, šta će biti u Vašem fokusu?

RADOJIČIĆ: Banjaluka kao regionalni centar. Mi smo kroz međunarodne konkurse i odabrane projekte novog mosta u Docu, nove kongresno-koncertne dvorane, uređenja centralnog gradskog područja definisali neke nove arhitektonske simbole Banjaluke. To su neke od stvari na površini.

Banjaluka će 2024. godine biti znatno razvijeniji grad, ponosan glavni grad u koji će gledati cijela Republika Srpska, regionalni centar u koji će dolaziti gosti, turisti, studenti, kupci, investitori iz cijelog regiona zbog odlične međunarodne reputacije i razvijen grad s riješenim brojnim komunalnim problemima. Grad s visokom zaposlenošću, grad u koji će se dolaziti radi zapošljavanja, kulturnih i sportskih događaja, grad u koji će se doseljavati.

NN: Virus korona nas je sve zatekao nespremne. Možete li nam reći šta su Vam u tom periodu bili najveći izazovi, ali i prioriteti?

RADOJIČIĆ: Banjaluka je u prvom talasu pandemije bila lider u smislu proaktivnih mjera, priprema, kao i odgovora na krizu. Grad smo na koji su se ugledale i koji su pratile sve druge lokalne zajednice u Republici. To je prirodno i očekivano, ali nije došlo samo po sebi. Mislim da smo zahvaljujući blagovremnim preventivnim mjerama, poput obavještavanja stanovništva, podizanja spremnosti naših zdravstvenih i drugih civilnih kapaciteta, doprinijeli umanjenju štetnih posljedica pandemije.

Najveći izazov bio je zaštititi ljude, ali u situaciji kada svaki pojedinac odgovara za sebe i svojim ponašanjem može biti dio rješenja i dio problema. Mislim da su naši sugrađani, ogromna većina, jasno pokazali osjećaj odgovornosti za svoje bližnje, svoje komšije, za svoj grad.

Naš prioritet bili su i ostaju ljudi: i oni koji se pojavljuju kao pacijenti, ali isto tako i oni koji liječe i brinu o drugima - brojni zdravstveni radnici, radnici svih komunalnih službi, gradskih ustanova i čitavog sistema koji omogućava da grad i građani žive i rade u uslovima tzv. nove normalnosti. Uz to, čuvamo i privredu na načine i u onome što je domen grada - brojnim olakšicama, subvencijama, garancijama i slično nastojimo podržati privredu grada. U svemu ovome su od izuzetnog značaja podrška i pomoć republičkih vlasti i institucija.