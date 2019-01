Radojičić: U poboljšanje uslova za život u Banjaluci prošle godine uloženo 30 miliona KM

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić istakao je da je prošle godine u infrastrukturu uloženo više od 30 miliona KM i realizovan niz projekata u saobraćaju, komunalnoj infrastrukturi, obrazovanju i drugim oblastima, a da će i u 2019. godini investicije iza kojih stoji Gradska uprava dostići taj nivo.

Radojičić je rekao da rad podrazumijeva strateške pripreme i operativno rješavanje problema.

"Promišljajući grad kao regionalni centar, glavni grad Srpske, ali i centar trgovine, turizma, kulture, sporta i raznih drugih grana, usvojili smo strateške dokumente koji najmanje u desetogodišnjem periodu definišu ciljeve razvoja grada", naglasio je Radojičić u intervjuu Srni.

On je podsjetio da je usvojena Strategija razvoja grada za narednih deset godina, Plan kapitalnih investicija, Strategija kulture, srednjoročni planovi za saobraćaj i sport, a u toku izrada akcionog plana zelenog grada.

"To su bazni dokumenti koji definišu u kojim pravcima treba da radimo u narednim godinama. Naravno, građani vide i najčešće insistiraju na tekućim operativnim problemima u saobraćaju, infrastrukturi i drugim oblastima kojima smo takođe pridavali veliki značaj", kaže Radojičić.

Prema njegovim riječima, u prvoj godini mandata apsolutni prioritet je bilo centralno grijanje zbog toga što je prijetila opasnost da grad, odnosno oko 20.000 potrošača, ostanu bez centralnog grijanja.

"Izgradnja nove toplane je završena u rekordnom roku, za godinu dana. Ovo je prva sezona u kojoj `Eko toplane` griju grad i ako izuzmemo probleme sa toplovodnom mrežom, koja je mjestimičnio stara, ovo je prva godina u kojoj nemamo probleme koji su postojali u proteklih najmanje deset godina", napomenuo je Radojičić.

Govoreći o infrastrukturnim projektima vrijednim više od 30 miliona KM koji su realizovani u 2018. godini, Radojičić je naveo da je urađeno mnogo u saobraćaju, vodosnabdijevanju, školskim objektima i u drugim oblastima.

"Rađeno je na 19 vodovoda, od `Crnog vrela` pa nadalje, 19 školskih objekata od kojih je najveći projekat grada bila rekonstrukcija Tehničke škole, sa Vladom Srpske smo radili velike rekonstrukcije osnovnih škola `Vuk Karadžić`, `Jovan Cvijić` i `Desanka Maksimović`, a završena je sportska dvorana u nekadašnjem `Šoping centru`", precizirao je Radojičić.

On je dodao da su napravljeni novi mostovi u Česmi, Šargovcu i dva manja u Dragočaju, a u toku je izgradnja novog mosta koji će zamijeniti Zeleni most.

"Prethodnu godinu je obilježila i izgradnja kružnih raskrsnica, spojen je istočni tranzit, a sa republičkog nivoa su realizovani kapitalni projekti kao što je spajanje auto-puta Banjaluka-Doboj i rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske", istakao je Radojičić.

Odgovarajući na pitanje čime nije zadovoljan, Radojičić je rekao da postoje tri segmenta u kojima bi volio da su ostvareni bolji rezultati – lokalna administracija, te imovinski odnosi i javne nabavke koji ih blokiraju sa višeg nivoa.

"Uvijek postoji određena inercija administracije koja rijetko inicira nešto novo i sporo reaguje na promjene. Volio bih da ima više inicijative i inovacija. Imovinski odnosi su generalno nesređeni i u svaki posao ulazite, a da je u tom pogledu situacija nesigurna ili neriješena. Zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki je toliko komplikovano i neefikasno da provodimo mjesece i godine u postupcima i onda sve kasni", naglasio je Radojičić.

Gradonačelnik Banjaluke je problem sa javnim nabavkama ilustrovao sa dva drastična primjera - godinu dana su birali ko će mjeriti zagađenje vazduha, a već godinu su u procesu izbora projektanta za urbanistički plan i neizvjesno je koliko će to još trajati.

"Žalbeni postupci traju beskrajno dugo i ukoliko `padne` jedan tender praktično je izgubljena građevinska sezona. Procedure su spore, komplikovane i u suštini onemogućavaju mnoge rezultate", kaže Radojičić.

Analizirajući rad prvog prstena administracije, odnosno načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi, Radojičić je rekao da bi u nekim segmentima moglo biti bolje.

"Ovo je koaliciona vlast, više partija čini koalicionu većinu i prvi nivo izabranih lica je predmet koalicionih dogovora političkih partija. Mogli bismo biti dinamičniji i nekim sektorima", istakao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, pošto su u drugoj polovini mandata usvojen je novi pravilnik o sistematizaciji koji je na snazi od 1. januara ove godine.

"Veću reorganizaciju Gradske uprave smo izvršili 1. januara 2017. godine kada su ukinuti i osnovani neka odjeljenja i organizacioni oblici i tada je 200 do 300 radnika premještano u skladu sa novom organizacijom. Sada smo izvršili manja podešavanja, ali opet će 50 do 100 ljudi u narednih mjesec ili dva biti premještano unutar administracije", rekao je Radojičić.

Govoreći o strateškim prioritetima u ovoj godini, on je podvukao da su usvojeni strateški dokumenti, osim urbanističkog plana.

"Bilo bi dobro da u ovoj godini uspijemo potpisati ugovor sa projektantom i uđemo u prireme i izradu urbanističkog plana, ali to zavisi od procesa javnih nabavki. U optimističnoj varijanti on bi mogao biti gotov do kraja iduće godine. To je temeljni dokument koji bi za Banjaluku mnogo značio u idućih 20 godina", naglasio je Radojičić.

Kada je riječ o operativnim poslovima, dodao je gradonačelnik, planirani su mnogi projekti u ovoj i narednoj godini, a jedna od ključnih oblasti je vodosnabdijevanje, koje je kritično u prigradskim i seoskim područjima.

Ove godine je planiran nastavak vodovoda "Crno vrelo" prema tri pravca - široj zoni Bronzanog Majdana sa više sela i zaseoka, pravcu Slavićka-Radosavska i Gornjoj i Donjoj Piskavici.

"Treba nastaviti rad i u visinskim zonama Česma 3 i 4 gdje je u toku gradnja velikog rezervoara i preostaje izrada cijele mreže i vodosnabdijevanje na Jagarama koje potencijalno pokriva prostor od Karanovca, Jagara, preko Banj brda do vrhova Starčevice. Ima manjih zahvata u Mišinom Hanu i još nekim potkozarskim selima, na Manjači, Banjici i slično", precizirao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, u gradu je na nekoliko lokacija predviđena izrada kanalizacije, a riječ je o više lokaliteta na Laušu, te na Starčevici, a vjerovatno i u Vrbanji.

"Kada je riječ o saobraćaju, završićemo novi most na lokaciji nekadašnjeg Zelenog mosta, u planu je da ove godine uđemo u gradnju mosta u Srpskim Toplicama koji bi zamijenio postojeći most sa jednom trakom, a istovremeno radimo na novom kapitalnom projektu za Banjaluku, a to je most u Docu. Želja nam je da do kraja iduće godine krenemo sa gradnjom tog mosta koji bi sa već pomenuta nova dva mosta značajno rasteretio saobraćaj i olakšao komunikaciju sa dvije strane Vrbasa", kaže Radojičić.

On je rekao da su potpisani ugovori za Ulicu kralja Aleksandra, Šargovačku ulicu i nastavak rekonstrukcije parkića, a biće izgrađeno i još nekoliko kružnih raskrsnica.

"U toku je tender za kružnu raskrsnicu kod `Sirana` na Laušu i kod Okružnog suda, a predložili smo `Putevima Republike Srpske` da se radi kružna raskrsnica kod `Lesnine` koja bi spojila istočni i zapadni tranzit", kaže Radojičić.

U toku je tender i za nastavak istočnog tranzita, od sadašnjeg kraja iznad crkve u Obilićevu do lokacije Zelenog mosta.

"Pred nama je i kapitalni projekat povezivanja Karađorđeve ukice i Ulice doktora Jovana Raškovića, odnosno poprečna saobraćajnica između Lauša i Paprikovca. To je takođe vrlo zakrčeno područje za saobraćaj", pojasnio je Radojičić.

On dodaje da sa "Vodama Republike Srpske" pregovaraju o nastavku puta u Priječanima gdje se nalazi veliko klizište u vodozahvatu Vrbasa.

"Planiran je rad i na nekoliko školskih i vrtićkih objekata. Planirano je da radimo potpuno novi vrtić `Kolibri` u Lazarevu, rekonstrukcija `Ježeve kućice` i rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog ovjekta vrtića na Starčevici. Radimo projekat dogradnje Tehničke škole da bismo smjestili Građevinsku školu i to je najveći projekat u srednjoškolskom obrazovanju, a kandidovali smo kod Vlade Srpske tri osnovne škole za projekat energetske efikasnosti", napomenuo je Radojičić.

Govoreći o projektima u oblasti zdravog života i rekreacije, Radojičić je najavio izgradnju novih trim staza uz Vrbas, dvije teretane u prirodi, fudbalskog terena sa vještačkom travom iza tržnog centra "Delta planet" i nastavak projekta arboretuma u Trapistima.

"Iako je u gradskom budžetu predviđeno nešto više od 15 miliona KM za investicije, vjerujem da ćemo nakon rebalansa i pregovora sa Vladom i drugim institucijama uspjeti opet ići ka iznosu od tridesetak miliona KM kao što je bilo i prošle godine", istakao je Radojičić.

Komentarišući činjenicu da je Banjaluka aministrativni, obrazovni, turistički i kulturni centar, ali ne i privredni, Radojičić je istakao da se primjedbe uglavnom odnose na to što je stara industrija propala jer je grad nekada bio industrijski centar sa nekoliko velikih sistema i desetinama hiljada zaposlenih u industriji.

"U tranziciji i ratu je sve to propalo i mi smo danas administrativni centar sa mnogo usluga, ali sa vrlo malo industrije. Zbog toga namjeravamo da proširimo Poslovnu zonu `Ramići` i otvorimo novu na lokalitetu preduzeća `Jelšingrad`. Ako bismo uspjeli da stavimo u funkciju veliku halu Poslovne zone `Ramići` imali bismo kompletiranu poslovnu zonu u kojoj je u ovom momentu 16 subjekata", rekao je Radojičić.

On kaže da je trenutno je u fazi gradnje fabrika koja treba da zaposli 200 radnika, a na ovoj lokaciji očekuje da bi moglo da radi barem 17, a vjerovatno i 20 industrijskih ili srodnih kapaciteta sa značajnim brojem radnika.

Radojičić je izrazio očekivanje da će ove godine ponuditi investitorima novu poslovnu zonu kod "Jelšingrada" za koju je usvojen regulacioni plan i gdje će biti privedeno namjeni oko 50.000 metara kvadratnih zemljišta, a za nju već postoji interesovanje investitora.

"Ne treba zanemariti ni ostale sektore, jer mnogo gradova i zemalja živi na uslugama. Otvaranje novog tržnog centra `Delta planet` donijeće 2.000 novih radnih mjesta, to je jedna velika fabrika. To jeste trgovina, ali otvara se izuzetno mnogo radnih mjesta i čak smatram da će biti problem pronaći radnu snagu jer u nizu sektora imamo ozbiljan deficit radne snage", rekao je Radojičić.