Radojičić najavio šoping vikend u Banjaluci

BANJALUKA - Epidemija još nije završena, ali smo zadovoljni kako smo prošli kroz sve izazove, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

"Virus je i dalje tu, ali mi smo po prvi put od polovine maja sa ispod 100 aktivno oboljelih. Sve ciljeve koje smo postavili na početku, a to da ne dođe do nekontrolisanog širenja virusa i da dođe do masovnog ugrožavanja ljudskih zivota mi smo ispunili. Epidemija nikada nije bila van kontrole", kaže Radojičić za "ATV".

Govoreći o ekonomskim posljedicama pandemije, ali i načinu oporavka, Radojičić je najavio šoping vikend u Banjaluci.

"Po dogovoru sa ugostiteljima, trgovcima i nekim uslužnim djelatnostima, želimo već od četvrtka da imamo jedan promotivni šoping vikend u Banjaluci. Biće određenih diskontnih ponuda, snženih cijena u većem dijelu prodavnica, neke aktivnosti na otvorenom koje se mogu iako je zabrana velikih koncerata i okupljanja. Sve će biti u skladu sa epidemiološkim mjerama", rekao je gradonačelnik Banjaluke.