Radojičić protiv tajkuna: Hoće da nam prodaju naše puteve u "Čajavecu“!

BANJALUKA - Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je danas da gradske vlasti ni po koju cijenu neće kupovati saobraćajnice u krugu bivšeg „Rudi Čajeveca“ i upozorio vlasnike preduzeća u krugu bivšeg giganta da će im, u suprotnom, biti onemogućeno normalno poslovanje na tom prostoru.

Tokom današnje rasprave o nacrtu regulacionog plana koji obuhvata područje bivšeg „Čajaveca“ u strogom centru grada, Radojičić je pozvao sve vlasnike preduzeća, koji su u procesu privatizacije kupovali Čajevčeva preduzeća, zajedno sa putevima u krugu firme, na racionalan dogovor u vezi korištenja saobraćajnica u krugu bivšeg giganta.

“Još od od prošle godine, pokušavamo to područje urediti regulacionim planom, odnosno da sa vlasnicima i investitorima napravimo dogovor, ali u tome za sada nismo uspjeli. Pred odbornicima je danas ponovljeni nacrt regulacionog plana i imaćemo još dva-tri mjeseca da usaglasimo prijedlog plana. Ako bi regulacioni plan propao, ta zona bi mogla da radi samo „pod ogradom“ i oni koji se nalaze unutra mogu se naći u problemu da više ne mogu funkcionisati. I ovaj put mogu samo pozvati one koji su na različite načine došli do imovine u krugu Čajaveca da postignemo racionalan dogovor kako bismo mogli riješiti regulacioni plan. Ukoliko se to ne desi, onda bi se sami vlasnici i oni koji od njih iznajmljuju imovinu mogli naći u problemu da ne mogu da rade”, rekao je Radojičić.

U izjavi novinarima, Radojičić je podvukao da Grad neće kupovati saobraćajnice od bilo koga ko je privatizovao imovinu na tom prostoru.

On je objasnio da ta zona ni prije rata nije bila obuhvaćena regulacionim planom, te da je situacija na tom prostoru specifična zbog načina privatizacije bivših „Čajavčevih“ preduzeća, parcelacije koja se nije mogla obaviti bez regulacionog plana, pa sve preduzeća koja sada koji djeluju u tom prostoru.

Podsjetimo, tokom privatizacije preduzeća iz sastava „Čajaveca“, putevi unutar firme prodavani su zajedno sa nekretninama, tako da vlasnici novonastalih firmi u ovoj zoni smatraju da su oni vlasnici tih puteva, dok Grad, s druge strane, smatra da niko ne može polagati pravo na to. Ovaj, višegodišnji problem, sada se pokušava riješiti donošenjem regulacionog plana za ovo područje.