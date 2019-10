Radojičić sa NDP-om: Pružena ruka saradnje

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je danas da sa banjalučkom gradskom organizacijom Narodnog demokratskog pokreta (NDP) nema bitnijih konceptualnih razlika o pitanjima koja se tiču razvoja grada.

Radojičić je nakon sastanka sa predstavnicima Gradskog odbora NDP-a o planovima i programima razvoja grada rekao novinarima da je ovo prvi razgovor te vrste sa strankom koja nije u sastavu vladajuće koalicije u Banjaluci, dodajući da je to bio vrlo konstruktivan sastanak.

"Sa moje strane je pružena ruka saradnje, a vjerujem i da sa strane Gradskog odbora NDP-a postoji spremnost za dalju komunikaciju i saradnju", naveo je Radojičić.

On je podsjetio da je sastanak održan u okviru razgovora koje vodi sa predstavnicima političkih partija o planovima i aktivnotima u vezi sa razvojem grada.

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora NDP-a Aleksandar Lukić rekao je da su u gradu započeti mnogi projekti za čiju realizaciju je potrebno vrijeme i sredstva, naglasivši da je ova stranka smatra odlazak mladih najvećim problemom.

On je naveo da je bilo riječi i o domu omladine kao mjestu za okupljanje te populacije, o tehnološkom parku - mjestu okupljanja mlađe populacije IT stručnjaka svih profila, pa sve do komunalnih problema.