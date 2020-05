Radojičić traži od prevoznika da smanje cijene

BANJALUKA - Gradski prevoz u Banjaluci je privatni prevoz, obratili smo se prevoznicima da cijene koriguju u skladu sa novim cijenama goriva, i o tome traže saglasnost Grada, kazao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

On je nakon sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije, kazao da se prodaju samo radničke karte, s obzirom na to da studenti i đaci nemaju redovne aktivnosti, a penzioneri na osnovu mjera treba da se što manje kreću.

"Starijim licima je preporučeno da ne koriste javi prevoz, jer je to rizično za njih", kazao je Radojičić i dodao da oni bez prijeke potrebe ne treba da koriste javni prevoz.

Podsjetio je da je broj polazaka autobusa prilagođen.

On je kazao da je Dom zdravlja Banjaluka u fazi reorganizacije. Istakao je da je za djelatnosti koje su juče počele sa radom, kontrolnim organima naloženo je da ove sedmice djeluje savjetodavno, ali mogu se izricati i kazne u slučaju flagrantnog kršenja mjera.

On je dodao da je Gradski štab za vanredne situacije razmatrao dalje ukidanje mjera, te istakao da za kršenje mjera kućne izolacije važe prekršajne norme.

U skladu sa odlukom republičkih organa, od danas su raspušteni svi gradski karantini, a sve osobe koje su boravile u karantinima upućene su u kućnu izolaciju.

Kako je rekao Radojičić, Komunalna policija će provjeravati sve osobe koje imaju izdata rješenja za boravak u kućnoj izolaciji. Za eventualni izostanak sa prijavljenih adresa biće izdavane prekršajne kazne.

Nakon što su juče počeli sa radom, poslije dvomjesečne pauze, u sistemu gradskih vrtića danas je bilo 80 djece, a očekuje se znatniji prliv u narednim danima.

"Privatni vrtići bi od danas trebalo da budu u funkciji sa ograničenim brojem djece i pod posebnim pravilima, koje je propisao Institut za javno zdravstvo RS", rekao je Radojičić.

Radojičić je rekao da se svi moraju navikavati na jednu novu realnost.

"Brojke su nešto bolje, optimistične, situacija je osjetljiva i promjenljiva. Imamo manji broj oboljelih, ali to može da se mijenja. Realno je očekivati da će doći do većeg broja kontakata i da to može da dovede do većeg broja oboljelih", rekao je Radojičić.

Kako kaže, sami građani treba da obrate pažnju na one mjere koje su i dalje na snazi, kako bi se spriječilo širenje virusa.

Prema podacima zdravstvenih službi, u Banjaluci je, od izbijanja epidemije, registrovano ukupno 524 osoba zaraženih virusom korona, od kojih je 261 ozdravilo.