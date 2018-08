Zbog sanacije Ulice Petra Velikog u naselju Česma od danas pa do 23. septembra od osam do 20 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u ovoj ulici od broja 1 do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom.

Za vrijeme obustave saobraćaja linija javnog gradskog prevoza putnika broj 9B Česma - Medeno polje - Centar funkcionisaće izmijenjenim redoslijedom, kazali su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.