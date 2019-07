Radovi zaustavljaju saobraćaj

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova investicionog održavanja, sutra od 7.30 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na putu Kuljani - Barlovci, na dijelu od XVIII kuljanske ulice prema Konjičkom klubu "Padok", u dužini od 500 metara.

"Za vrijeme izvođenja radova, prigradska linija Zalužani - Barlovci iz smjera Zalužana skraćuje se do stajališta Barlovci Novo naselje, i to polasci iz Zalužana od 7.40 do 18 časova i polasci iz Barlovaca od osam do 18.20", rekli su u Gradskoj upravi.

Dodali su da će vozila biti preusmjerena na alternativne pravce.