Raspisan međunarodni konkurs za budući kongresni centar u Banjaluci

BANJALUKA - Grad Banjaluka raspisao je danas međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja multifunkcionalnog kongresno – konferencijskog centra, u nastojanju da dobije najbolje ideje za izgradnju jednog od budućih simbola grada na Vrbasu.

Buduća dvorana biće locirana na atraktivnoj lokaciji, uz teniske terene "Mladosti" kod Parka Mladen Stojanović, odnosno između Gradskog stadiona i tržnog centra "Delta planet".

Očekuje se da će konkurs izazvati znatnu pažnju arhitekata iz cijelog svijeta, kao što je već bio slučaj sa nedavnim, međunarodnim konkursom za most u Docu.

Konkurs je otvoren do 15. aprila iduće godine, a najbolje idejno rješenje biće nagrađeno sa 30.000 evra.

Gradski arhitekta Ivan Rašković, precizirao je da je buduća dvorana zamišljena kao multifunkcionalani centar koji treba da objedini više sadržaja i Banjaluci konačno podari dvoranu koja bi imala optimalne kapacitete za održavanje velikih kongresa i konferencija.

"Plan je da u okviru kompleksa imamo kongresno-koncertni centar sa oko 1.500 mjesta, malu koncertnu dvoranu do 200 mjesta, te pozorište za oko 700 posjetilaca. Planiran je i radni prostor filharmonije, izložbeni i administrativni dio, pres centar, restorani, kafei, kao i podzemna garaža", rekao je Rašković.

Konkurs je organizovan digitalno, a više informacija se može pronaći na linkovima: www.banjaluka.rs.ba/multifunkcionalna-dvorana ili en.banjaluka.rs.ba/multifunctional-hall

Kako bi obezbjedio najbolja rješenja, Grad Banjaluka je ove godine, pored ovog, proveo još dva međunarodna arhitektonska konkursa, i to za budući most u Docu i izgled nove pješačke zone, na potezu od stare autobuske stanice do zgrade "Puteva RS".