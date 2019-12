Raspisan novi tender za most u Toplicama

BANJALUKA - Grad Banjaluka raspisao je danas novi tender od tri miliona KM za izgradnju mosta u banjalučkom naselju Srpske toplice, nakon što je prvi bio neuspješan zbog preskupe ponude u odnosu na planirana sredstva od 2,6 miliona KM.

Načelnik gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić rekao je Srni da su zbog toga pomjereni rokovi za realizaciju ovog značajnog projekta.

"Pristigla ponuda zahtijevala je znatno više sredstva od predviđenih projektnim rješenjima", rekao je Sandić.

On je naglasio da je za ovaj drugi tender povećan budžet sa prvobitnih 2,6 na tri miliona KM, kako bi se došlo do izvođača radova budućeg mosta preko rijeke Vrbas u naselju Srpske toplice.

"Pokušaćemo iz drugog puta dobiti firmu koja će biti zadužena za gradnju mosta. Cilj je da uvedemo izvođača u taj posao kako bi u idućoj građevinskoj sezoni priveli radove kraju na tom mostu", istakao je Sandić.

On je dodao da je na toj lokaciji predviđena izgradnja novih ulaznih traka u produžetku magistralnog puta i značajni radovi na obaloutvrdi.

Sandić je istakao da će novi most u Srpskim toplicama ubrzati saobraćaj u ovom dijelu Banjaluke, te, prije svega, omogućiti prolaz teretnim vozilima što do sada nije bilo moguće, s obzirom na to da je sadašnji most jednosmjeran sa ograničenom težinom.

Prema idejnom rješenju, novi most će biti izgrađen 220 metara uzvodno od postojećeg, jednosmjernog mosta u Toplicama. Imaće raspon od 65, a širinu 11 metara.

Osim dvije saobraćajne trake po 3,5 metra, biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra. Ovaj most primarano će biti namijenjen za teretni saobraćaj, s obzirom na to da će preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu Istočnog tranzita.

Projektom je predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija. Na ovaj način gradnje projektanti su se odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem će se nalaziti buduće gradilište.

Po izgradanji novog mosta, postojeći, jednosmjerni most u Srpskim toplicama biće pretvoren u pješački prelaz.