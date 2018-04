Raspisan tender za izgradnju novog Zelenog mosta u Banjaluci

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka raspisala je tender za izbor firme za izgradnju novog Zelenog mosta preko rijeke Vrbas, a procijenjena vrijednost radova, koji će biti finansirani obveznicama, je oko 2,4 miliona KM.

Prema tenderskoj dokumentaciji, izvođač radova će imati rok od pet mjeseci da završi posao izgradnje mosta sa pristupnom saobraćajnicom u Ulici Gavrila Principa i rekonstrukcijom Ulice Branka Morače do spoja sa Kozarskom ulicom, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Jedan od uslova tendera jeste i taj da to bude kompanija koja ima iskustva u realizaciji ovakvih projekata i da može dokazati da je izgradila most u najmanjoj vrijednosti do dva miliona KM", naveli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Iz ovog odjeljenja očekuju da bi, pod optimalnim uslovima, odnosno ukoliko ne bude žalbi i otezanja tenderskih procedura, radovi na mostu mogli započeti u junu, a da do kraja godine bude uspješno realizovan jedan od ovogodišnjih prioriteta gradskih vlasti.

Novi most, koji će spojiti naselja Obilićevo i Kočićev vijenac, biće dužine 80 metara i širine 14 metara, a trebalo bi da zamijeni postojeću konstrukciju koja je, zbog dotrajalosti, prošle godine zatvorena za saobraćaj motornih vozila.

Imaće dvije saobraćajne trake, a predviđene su i obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i moderna rasvjeta.

"Novi most je dio jednog velikog projekta izgradnje saobraćajnog prstena oko grada i sigurno je da će po izgradnji značajno doprinijeti saobraćajnom rasterećenju u gradu", istakli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.