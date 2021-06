Rasprava Stanivukovića i Amidžića: Da li je važniji most u Docu ili u Česmi

BANJALUKA - U toku sjednice Skupštine grada izbila je rasprava između gradonačelnika Draška Stanivukovića i Srđana Amidžića, odbornika SNSD-a oko toga šta je važnije, gradnja mosta u Docu ili u Česmi.

Amidžić je poručio da bi most u Docu trebao biti prioritet.

"Radi se o veoma važnoj investiciji i značajnom projektu za građane. Kao nova gradska administracija, imate odgovornost prema građanima. Znate li šta taj most znači za taj dio grada u smislu komunikacije, šta znači za Kastel, za turizam, ugostitelje? Grad ima sredstva u budžetu za taj projekat i zato ga gurajte", kazao je Amidžić.

Istakao je da podržava i izgradnju mosta u Česmi i razumije potrebu za njim, ali da ne očekuje da će biti završen za godinu dana.

"Mi nismo rekli da će most u Docu biti završen tako brzo, već za četiri ili šest godina. Nemojte se zanositi da ćete za svaki veliki projekt imati komplet obezbijeđena sredstva i riješene imovinsko-pravne odnose", poručio je Amidžić.

Sa druge strane, Stanivuković je poručio da je most u Docu važan, grandiozan te da bi bio lijepa razglednica Banjaluke.

"Ipak, 32 miliona KM, koliko košta most u Docu je bolje uložiti u stvaranje novih radnih mjesta i mostove u naseljima koja ih nemaju. Most u Docu je zabluda za građane. Bivša administracija je za taj most obezbijedila tri miliona KM, a on košta 32 miliona KM. Mi nismo odustali od gradnje, jednostavno sada nema novca, a ima mnogo drugih prioriteta" rekao je Stanivuković.

On je istakao da građanima Banjaluke više treba most u Česmi kako bi ljudi mogli preći preko rijeke, kao i nova radna mjesta.

"Bivša gradska administracija najavila je izgradnju mosta u naselju Dolac, ali je od svega ostao samo jedan stub, te je obezbijeđeno 10 odsto sredstava. Poskidali su nam novac i sa onih osnovnih stvari, a sada pitaju gdje su investicije. Da su nam ostavili sve onako kako pričaju, ja bih sada ovdje letio od sreće, ali nije tako", istakao je Stanivuković.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, istakao je da su u toku zasjedanja imali konstruktivnu diskusiju.

"Za očekivati je da ćemo zasjedanje nastaviti i sutra ujutro. Neke tačke će imati veću pažnju i diskusiju. Zadovoljan sam kako odbornici diskutuju. Imamo priliku da vidimo česta kašnjenja odbornika i to neću više tolerisati, a ukoliko ne bude potreban kvorum prebacićemo za drugi dan sjednicu. Ovo je stvar opšte kulture i nepoštovanja prema građanima", kazao je Ilić.

Dodao je da jedva čeka sjednicu na kojoj će nova gradska administracija tražiti nova zaduženja za projekte.

"Ova situacija je zbunjujuća, oni malo govore da će se zaduživati, a malo da neće. Zaduživanje za velike projekte je nešto sasvim normalno i to tako funkcioniše svuda", naveo je Ilić.