Razvoj tržišta drvne biomase - energent budućnosti

BANJALUKA - Biomasa kao gorivo budućnosti sve više se koristi u Republici Srpskoj, koja raspolaže značajnim potencijalom za razvoj tržišta i još intenzivnijim korištenjem ovog obnovljivog izvora energije.

Zahvaljujući proizvođačima koji u svojim postrojenjima koriste ovaj energent, prvenstveno toplanama na biomasu, kojih je sve više u našem okruženju, ali i drugim vrstama energana i industrijskih potrošača, ovo tržište se u posljednjih nekoliko godina intenzivno razvija.

Značajne količine biomase se obezbjeđuju iz ogrevnog drveta i pilanskog otpada, nakon izrade određenih proizvoda ili poluproizvoda. Najveći potencijal biomase nalazi se u šumskim ostacima poslije redovnih sječa, koji ostaju u šumama, u izdanačkim šumama i kulturama, kao i u ostacima nakon krčenja određenih površina, orezivanja voćnjaka...

Prema procjenama, svake godine na stotine hiljada kubika drvnog otpada, koji se može preraditi u biomasu, ostaje neiskorišteno u šumama širom Srpske.

Brojne su prednosti korištenja biomase kako sa ekonomskog, tako i sa ekološkog aspekta.

Iskorištavanjem šumskog otpada obezbijedili bi se dodatni prihodi za Javno preduzeće "Šume Srpske", ali bi došlo i do proširenja privredne aktivnosti, pa samim tim i do povećanja zaposlenosti. Prerada i upotreba ogrevnog drveta doprinosi stvaranju dodatne vrijednosti ruralnog razvoja, kao i razvoja lokalnih zajednica i na taj način obezbjeđuje nova radna mjesta.

Takođe, korištenje drveta za energetske svrhe ekološki osvješćuje korisnika i povezuje ga sa uticajem na proizvođača da održivo upravlja šumama.

Moderni sistemi grijanja na biomasu kojima se profesionalno upravlja ekonomski su povoljniji u odnosu na većinu načina grijanja na fosilna goriva, a ujedno zadovoljavaju norme koje se odnose na održivo upravljanje šumama i standarde koji regulišu zaštitu od zagađenja vazduha. Upotreba drvne biomase za proizvodnju energije ne povećava eksploataciju šuma radi proizvodnje energije, jer se radi o prikupljanju ostataka iz šume, kao i namjenskoj sječi određenih tipova stabala slabijeg kvaliteta.

Sve isključivo u obimu koji neće narušiti prirodne procese i stabilnost šumskih ekosistema. Biomasa je takođe ekološki prihvatljiv obnovljivi izvor energije, jer ne doprinosi višku emisije ugljen-dioksida.

Količina ovoga gasa koja se emituje sagorijevanjem biomase jednaka je količini koju biljka koristi tokom procesa fotosinteze, tako da je emitovanje CO2 u ovom slučaju neutralno, a korištenjem otpada koji ostaje da trune u šumama bile bi uklonjene i emisije štetnog gasa metana koje nastaju raspadanjem biomase.

Prelaskom sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, umnogome se smanjuju troškovi proizvodnje energije.

Jedan od pozitivnih primjera su "Eko toplane" Banjaluka, gdje je, između ostalog, zahvaljujući prelasku na biomasu sa fosilnog goriva riješen jedan od najvećih problema sistema daljinskog grijanja, nabavka skupog i štetnog, uvoznog energenta - mazuta, zbog kojeg je grad Banjaluka izdvajao ogromna sredstva svake sezone.

Osnivanjem i puštanjem u rad "Eko toplana", grad je uštedio do sada više od 40 miliona KM, s obzirom na to da od prvog dana ovo privredno društvo obezbjeđuje energent sopstvenim sredstvima, i to sa domaćeg tržišta. Na ovaj način postignuta je nezavisnost poslovanja i stabilnost, s obzirom na činjenicu da se obezbjeđivanjem biomase neutrališu i negativni efekti kretanja cijena na svjetskom tržištu.

Osim u banjalučkim "Eko toplanama", biomasa se koristi u nekoliko toplana u Srpskoj - Banjaluka, Gradiška, Prijedor, Brod, Pale i Sokolac. Osim toga, koristi se i u "Destilaciji Teslić", "Silikonu" u Mrkonjić Gradu, "Mlijekoproduktu" u Kozarskoj Dubici, kogenerativnom postrojenju kompanije "Fagus" u Kneževu, ali i brojnim drugim proizvodnim postrojenjima.