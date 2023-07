Redukcije u Banjaluci se nastavljaju: Ljudi dolaze s posla kada im isključe vodu

BANJALUKA - Predstavnici banjalučkih mjesnih zajednica u kojima je uvedena restrikcija vode prisustvovali su danas sastanku sa zaposlenima iz "Vodovoda", a dogovor i kompromis nije postignut.

"Nismo postigli nikakav dogovor, a zaključak ovog sastanka je taj da treba da budemo zadovoljni time što imamo vodu nekoliko sati dnevno", kazala je Suzana Šalić, član Savjeta mjesne zajednice Dragočaj, za "Nezavisne novine" te dodala da su im iz "Vodovoda" rekli da je sasvim korektno da nemaju vodu od 18 do sedam sati ujutro i da su sami krivi što je potrošnja velika.

"Prethodnih godina imali smo isti broj stanovnika, a imali smo vodu. Prošle godine se pojavio ovaj problem", rekla je Šalićeva te dodala da je najveći problem taj što ljudi dolaze s posla u periodu kada im isključe vodu, a odlaze na posao dok je ona takođe još isključena.

"Stanje je katastrofalno, a odgovornosti se prebacuju sa jednih na druge", istakla je ona nezadovoljno.

Dodaje da vlada nerazumijevanje sa obje strane te da nema kompromisa, a nisu uspjeli da pomjere ni period isključenja, jer tada ljudi dolaze s posla.

Predrag Duduković, direktor "Vodovoda", istakao je nakon sastanka da je "Vodovod" inicirao ovaj sastanak, a sve dok se ne izradi cjevovod većeg profila na Tunjicama, biće problema s vodom.

"Smatrali smo da je važno da sazovemo sve predstavnike MZ sa kojima imamo problem sa snabdijevanjem vode. Svako ko nema vodu je nezadovoljan, bez obzira na to da li je to cijeli dan ili sat vremena i mi to razumijemo, ali razumijevanje bi trebalo biti obostrano", rekao je Duduković te dodao da je situacija ove godine mnogo bolja u odnosu na prethodnu, jer su, kako kaže, sistemski pristupili svemu i uveli redukcije.

"Što se tiče daljih aktivnosti, mi ćemo sistem zadržati ovakav kakav jeste te će neke MZ imati svaki dan vodu sa redukcijama, a u nekim područjima smo pomjerili termin isključenja sa 18 na 19 časova", objasnio je on te dodao da se redukcije odvijaju u periodima kada je najveća potrošnja.