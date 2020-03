Redukovan broj polazaka autobusa u Banjaluci

BANJALUKA - Od danas je u Banjaluci redukovan broj polazaka autobusa javnog gradskog i prigradskog prevoza u određenim periodima u toku dana zbog preventivnih mjera u vezi sa virusom korona.

Tako će, prema odluci gradskog Štaba za vanredne situacije i na preporuku Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, biti redukovan na gradskim linijama, uključujući i polaske za Saračicu, Priječane, Motike, Kuljane, Barlovce i Karanovac /Desna Novoselija/, gdje će autobusi saobraćati po ljetnom redu vožnje u periodu od 5.00 do 8.00 časova, od 14.30 do 18.30 časova i od 22.00 do 23.00 časova

Na prigradskim linijama autobusi će saobraćati u registrovanim polascima po ljetnom redu vožnje u periodu od 5.00 do 8.00 časova i od 15.00 do 19.40 časova, uključujući i sve posljednje registrovane polaske iz grada ka prigradskom području, saopšteno je iz Gradske uprave.

Štab za vanredne situacije grada Banjaluka je zbog smanjenog broja putnika jučerašnjom odlukom dodatno redukovao javni prevoz na gradskom i prigradskom području.