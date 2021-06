Respiratorna ambulanta premještena u Dolac

BANJALUKA - Ambulanta za akutne respiratorne infekcije za odrasle pacijente i učenike srednjih škola sa lokaliteta Poliklinika premještena je i od danas radi u dijelu objekta u naselju Dolac, gdje su kovid ambulante Doma zdravlja Banjaluka, potvrđeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U ovoj ambulanti pružaće se zdravstvene usluge sumnjivima na virus korona svakim danom od 7.00 do 20.00 časova, uz pauze od 10.00 do 10.45 časova i od 16.00 do 16.45 časova, koje su predviđene za dezinfekciju prostora.

Nakon 20.00 časova pacijenti će se javljati u Službu hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom.

U kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom korona, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Radno vrijeme kovid ambulanti je od 7.00 do 13.00 časova svakim radnim danom uz pauzu u terminu od 10.00 do 10.45 časova, koji je predviđen za dezinfekciju prostora.

Iz Doma zdravlja napominju da su u dane vikenda kovid ambulante u pripravnosti, te da se pacijenti mogu javiti na broj telefona 065/215-318 do 20.00 časova, kao i da mogu dobiti telefonsku konsultaciju i instrukciju o daljem postupanju.