Riješene dileme o dolasku Majka Tajsona u Banjaluku

Kao bomba je odjeknula vijest da će proslavljeni bokser Majk Tajson doći u Banjaluku ovoga ljeta na Svečanu akademiju povodom četiri decenije od Igara iz Los Anđelesa.

Pojedini mediji u Banjaluci su prenijeli vijest da će Tajson biti u Banjaluci između 15-20 avgusta, a pozvali su se na izjavu proslavljenog našeg boksera Antona Josipovića koji je te 1984. godine u Los Anđelesu osvojio zlatnu olimpijsku medalju.

Tim povodom portal Tiket.ba je kontaktirao predsjednika Bokserskog kluba Slavije Dalibora Petkovića koji je kategorički poručio da se klub ograđuje od te izjave i vijesti.

’’Za nas je to čista laž. Mi se kao klub u potpunosti ograđujemo oko toga, ljudi me zovu i pitaju, ali mi se ograđujemo od te izjave. Za mjesec dana da se to desi i da ga Josipović dovede nije realno, tako da je za nas to laž’’, rekao je Petković.

