Roditelji ne znaju da li će djecu seliti u novu školu u Adi

BANJALUKA - Iako je ostao samo dan do početka školske godine, još vlada konfuzija da li će početi sa radom novoizgrađena škola u Adi, te da li će djeca iz područne škole u Česmi morati da pređu u OŠ "Kosovo i Metohija".

I dok je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, najavio da je sve spremno za otvaranje ove devetorazredne škole, u školi kažu da će najvjerovatnije uspjeti formirati samo odjeljenja od prvog do petog razreda, dok će oni stariji putovati u centralnu školu, jer već imaju plaćenu kartu i nisu zainteresovani da se sele u drugu školu.

No, iako bi đaci u školske klupe trebalo da sjednu sutra, u školi "Kosovo i Metohija" još prikupljaju dokumentaciju o učenicima, te čekaju odobrenje od resornog ministarstva da formiraju razred sa 10 ili manje đaka.

Kako nezvanično saznajemo, i petorazredna područna škola u Česmi, koja je bila prilično neuslovna, zatvoriće svoja vrata, a djecu će preseliti u novoizgrađenu školu u Adi, no još niko ne potvrđuje ove informacije, zbog čega su i roditelji zbunjeni i ne znaju šta da rade.

Iako smo pitali resorno ministarstvo da li će se ugasiti škola u Česmi te da li će đaci biti preseljeni, još nismo dobili njihov odgovor.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Tatjana Vilendečić, direktorica OŠ "Vuk Stefanović Karadžić", koja će biti nadležna i za ovu školu, đaci iz naselja Česma koji sada kreću u šesti razred, putovaće prema centralnoj školi, jer već imaju plaćen prevoz.

"Lakše im je tako, jer oni koji žive na području do mosta u Česmi, za školu do Ade ipak nemaju plaćen prevoz. Početak nastave ćemo definisati u smislu da li će ona moći da se izvodi za ovu školsku godinu za sve razrede, od prvog do devetog, jer je ipak malo prijavljenih učenika predmetne nastave koji hoće da napuste svoje odjeljenje i nastave školovanje u Adi", rekla je Vilendečićeva.

Kako kaže, ne može se očekivati da se nastava organizuje kada u sedmom razredu zasad imaju prijavljena tek dva učenika.

"Nastava će inače biti organizovana od prvog do devetog razreda, ali ova nastavna godina možda neće imati dovoljno učenika koji će imati nastavu od šestog do devetog razreda. Problem bi bio i u organizovanju nastavnog procesa, rasporeda i sl., jer su to djeca odavno trebala znati, još u aprilu. Recimo, kada sljedeće godine završi peti razred, tada će se moći formirati odjeljenje šestog razreda", rekla je Vilendečićeva i dodala da će, na primjer, učenik koji je krenuo u prvi razred u ovu školu ići do devetog razreda u nju.

"No, za ovu godinu nema dovoljno djece koja žele da napuste svoja odjeljenja. Očekujem da će biti odziv za prvih pet razreda, a mi još nekoliko dana prikupljamo podatke, javljaju se roditelji, mada je najveća zainteresovanih za prvi razred. Recimo, nema nijednog učenika osmog i devetog koji žele da idu tamo, te po automatizmu, nemamo nastavu u ovim razredima", kazala je ona.

Prema njenim riječima, iako još nemaju tačne podatke, ipak će biti najviše prvačića, i to oko 22-23 njih, dok je u drugom, trećem i četvrtom razredu manje od desetoro učenika.

"Čekamo odobrenje resornog ministarstva da formiramo razred sa toliko učenika, ali mislim da će sve biti riješeno te da će najmlađi biti zbrinuti", istakla je ona.

Podsjećamo, prethodno je Stanivuković rekao da je sve spremno za otvaranje ove škole, te da samo čekaju datum kada će biti upriličeno njeno otvaranje. Tada je naveo da ova škola ima lift za osobe sa invaliditetom te da će za pola godine dobiti i fiskulturnu salu.