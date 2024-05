“Run&More Weekend“: Banjaluka 1. i 2. juna u znaku trčanja

Sedmi po redu “Run&More Weekend” festival ponovo će u Banjaluci 1. i 2. juna ujediniti sport i zabavu, elitne trkače i one koji plesnim koracima prelaze staze smijeha, muzike i boja.

Baš kao i prethodnih godina, učesnik polumaratonske trke biće I Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji je iskoristio priliku da pozove sve da budu dio ovog sjajnog događaja, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.

“Ovdje se radi se o jednom prekrasnom i važnom događaju koji ima dugu istoriju. Uvijek se radijemo ovoj manifestaciji. Moja dužnost, moja obaveza kao gradonačelnika jeste da budem uz organizatore, ali najljepše je kad se sve to poklopi sa iskrenom željom, jer prepoznajem važnost ovog događaja. Dokaz da ovu manifestaciju smatram važnom jeste da i ove godine ja učestvujem, baš kao i posljednjih nekoliko godina. Ove godine ponovo ću trčati 21 kilometar, najdužu trku, te ću pokušati da oborim lični rekord. Mislim da su ovo odlične stvari da sebe pobjeđujete, mijenjate, da sebe činite zdravim i da stvarate neke nove životne navike”, kazao je gradonačelnik.

Naglasio je i to kako ove trke mogu da trče svi – bez obzira na godine i vremenske uslove.

“Želim da pozovem roditelje da prijave svoju djecu na ove trke, da im trčanje bude jedan od načina života, jer upravo rekracija i trčanje govore o kvalitetu života. Sve genercije moguda učestvuju – bez obzira na godine i vrmenske uslove, uvijek je pravo vrijeme za trčanje. Raduje me što i ove godine dolaze učesnici iz raznih krajeva svijeta, jer je ambijent za trčanje zaista prekrasan – trči se oko tvrđave Kastel, preko mostova, kroz parkove, glavne aleje, najljepše banjalučke ulice. Na ovaj način možete da doživite cijelu ljepotu Banjaluke”, rekao je Stanivuković.

Naglasio je i to kako se ove godine poradilo i na kvalitetu same organizacije, te je dodao da upravo u nekoliko dana Banjaluka će biti domaćin sjajnih događaja.

“Imaćemo “Run&More Weekend”, Svjetsko prvenstvo u raftingu, „Moto fest“ – dakle Banjaluka će biti epicentar na svjetskom nivou sportskih, turističkih i drugih događaja”, zaključio je gradonačelnik.

Direktor trke, Goran Ćorić takođe je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane da se prijave na jednu od šest trka.

“Pozivam sve da se bave sportom i da na taj način mijenjau svoje navike. Moram da kažem da smo uradili puno toga na organizaciji ovog događaja, spremni smo i mogu vam reći da će u dva dana – koliko traje ovaj festival, biti izuzetno zanimljive i takmičarske i rekreativne trke. Subotu, 1. jun započinjemo sa „Bamibni trkom“, koja je predviđena za klince do sedam godina. Nakon toga, predviđena je trka za školarce, gdje očekujemo oko 1600 djece iz osnovnih i srednjih škola. Poslije toga imamo „Color fun and run“ trku, koja je kruna našeg rada, gdje očekujemo oko 3 hiljade ljudi koji će biti na startu. Trka će ići do zgrade Gradske uprave iz Parka „Mladen Stojanović“, sa puno boja i pet muzičkih punktova, ali i sa zabavnim sadržajem koji će se desiti ispred nove multifunkcionalne dvorane u Parku „Mladen Stojanović“, kazao je on.

Osvrnuo se i na bogat program koji će biti održan drugog dana ovog festivala, tačnije u nedjelju.

“Drugi dan, u nedjelju 2. jun biće održane tri trke već od osam časova ujutru – polumaraton, 10 kilometara i timska trka na 5 kilometara. Na startu očekujemo između 1300 i 1500 ljudi što je porast u odnosu na prošlu godinu. Upravo na ovim trkama biće dosta trkača koji se pripemaju za Olimijadu, Dakle,ukupno šest trka biće održano u dva dana”, rekao je Ćorić.

Jedan od promotera ove trke, Jadranka Trkulja Ćosić naglasila je da je ovo jedna od najkvalitetnijh manifestacija u nešm gradu.

“Želim da zahvalim organizatorima na ovako velikoj akciju. Mi smo učesnici i prepoznati smo kao jedna od organizacija koja se bavi društveno – odgovornim poslom, a to je pokretanje i podsticanje prvenstveno djevojčica da se bave sportom. Radimo i na promociji sporta. Želimo da se stvore zdrave navike”, kazala je ona.

