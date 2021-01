SNSD i koalicioni partneri: Stanivuković od Banjaluke želi napraviti Pjongjang

BANJALUKA - Šokirani smo i zaprepašteni najavljenom sistematizacijom radnih mjesta gradonačelnika Draška Stanivukovića jer je to kršenje zakona, Ustava i volje građana, rekao je Dragoslav Topić, šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Stanivuković pokušava da stručnu službu Skupštine grada stavi pod svoj kabinet, što nema nigdje u svijetu.

"Ovo je do sad neviđeno u politici i političkom sistemu. Pokušavaju se oduzeti nadležnosti Skupštine grada i ovako nešto možete možda vidjeti samo u Sjevernoj Koreji. Stanivuković od Banjaluke pokušava napraviti Pjongjang", istakao je Topić.

Pozvao ga je da bez oklijevanja objavi kojih je to 13 radnika novozaposleno u Gradskoj upravi koji su potrebni iako je prije nekoliko dana rekao da ima 200 radnika viška.

"Takođe, tražim da objavi imena ljudi koji upravljaju odjeljenjima umjesto smijenjenih načelnika", dodao je Topić.

Topić je dodao da će o svemu ovome obavijestiti nadležnu inspekciju.

Igor Šukalo, v.d. sekretara Skupštine grada, kazao je da su došli u čudnu situaciju jer gradonačelnik želi da preuzme upravljanje Skupštinom grada.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, istakao je da su jasno definisane koje su obaveze gradonačelnika, a koje Skupštine grada.

"Gradonačelnik je ranije govorio da se pomirimo i prihvatimo to što je on pobijedio, kao što on prihvata da mi imamo većinu u Skupštinu, a sada je sam sebe demantovao. Pozivamo ga da odustane od ovakvih stvari jer su one apsurdne", rekao je Ilić.

Neven Stanić, odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka, kazao je da je sistematizacija radnih mjesta grub pokušaj kršenja izvršne i zakonodavne vlasti.